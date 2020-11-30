Koronavirüs aşısı bedava mı olacak? | Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplantı. Toplantıda koronavirüs salgınına karşı önemli tedbir kararları alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından alınan yeni kararları ve aşı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, aşı ne zaman yapılacak?

Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? | Koranavirüs aşısı son dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salgının olumsuz etkisini azaltmak için, insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan tedbirler dışında çare bulunmuyor. 83 milyon hep birlikte seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamasını, dikkatli hareket etmelerini istiyoruz. Nice mücadelelerden alnının akıyla çıkan Türkiye, salgın karşısında verdiği mücadeleyi de Allah'ın izniyle mutlaka kazanacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Kovid-19 aşısının uygulanmasına ilişkin, "İnşallah önümüzdeki aydan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak bu aşının uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımız hiçbir ücret ödemeden aşıya ulaşacaktır” dedi.