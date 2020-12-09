Türkiye, Faz 3 sonuçları açıklandıktan sonra Çin aşısını getirecek. Türkiye’ye gelen aşılar öncelikle Sağlık Bakanlığı’nın testlerine girecek. Test sonuçları olumlu olursa birinci grupta yer alan kişiler aşılanmaya başlayacak. Peki, aşı yaptırmak zorunlu mu?

Koronavirüs aşısı kimlere yapılmayacak? | Alerjisi olanlara koronavirüs aşısı yapılmayacak mı?

Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptıkları açıklamalarda aşının zorunlu olmayacağını belirtiyor. Ancak salgının bitmesi için herkesin aşılanmasının önemli olduğu ve bu sebeple vatandaşların ikna edilmeye çalışılacağı ifade ediliyor.

Türkiye, Çin aşının yanı sıra Pfizer ve BioNTech aşısı için de çalışmalarını sürdürüyor. Söz konusu bu aşı İngiltere’de uygulanmaya başladı. İngiltere'de ilaç düzenleme kurumu, Pfizer ve BioNTech'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının önemli alerjik reaksiyon geçmişi olanlara yapılmaması tavsiyesinde bulundu.

İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) Başkanı June Raine, yaptığı açıklamada, "Geçen akşam, alerjik reaksiyonlarla ilgili iki vaka raporunu inceledik. Kapsamlı klinik denemelerde bunun görülmediğini biliyoruz." dedi.

Raine, ilk aşı yapılanların daha savunmasızlardan oluştuğuna dikkati çekerek bu konudaki tavsiyeyi acilen ilgili taraflara ileteceklerini bildirdi.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (NHS) Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis ise alerjik reaksiyon geçmişi bulunan her iki kişinin de iyileşmekte olduğunu belirtti.

Powis, alerjik vakaların ardından MHRA'nın önemli alerjik reaksiyon geçmişi olan kişilere bu aşının yapılmaması tavsiyesinde bulunduğunu açıkladı.

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı, dünyada ilk kez dün İngiltere'de kullanılmaya başlanmıştı.