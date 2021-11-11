  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Koronavirüs aşısı kalp rahatsızlıklarını tetikliyor mu? Prof. Başer'den itiraf gibi mesaj!
Sağlık

Koronavirüs aşısı kalp rahatsızlıklarını tetikliyor mu? Prof. Başer'den itiraf gibi mesaj!

Geçtiğimiz Haziran ayında, "Aşı olmayanlara yaptırım uygulansın." sözleri ile tepkileri üzerine çeken Prof. Dr. Bengi Başer, adeta "itiraf" niteliğinde bir mesaj paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 17:28:00 - 2021-11-11 17:34:04
Koronavirüs aşısı kalp rahatsızlıklarını tetikliyor mu? Prof. Başer'den itiraf gibi mesaj!

 Yeniakit.com.tr 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Aşılanmada vatandaşlarımıza dayatma yapmayıp, onları ikna etmeye çalışacağız." sözlerine karşın, bir kesim ise "zorunlu aşı" çıkışları ile gündeme geliyor.

Aşı çağrısı ile tepkileri üzerine çekmişti

Geçtiğimiz Haziran ayın da "Aşı olmayanlara yaptırım uygulansın." sözleri ile tepkileri üzerine çeken Prof. Dr. Bengi Başer, adeta "itiraf" niteliğinde bir mesaj paylaştı.

'Sıklıkla görüyoruz ne yazık ki'

"Doctor D." adlı Twitter kullanıcısı, "Daha bu yaşta kalp teklemeye başladı. Evde holterle geziyorum." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Kardiyolog Prof. Dr. Bengi Başer, Doctor D. adlı kullanıcıya, verdiği cevapta, "Çok geçmiş olsun. Sıklıkla görüyoruz ne yazık ki." dedi.

BioNTech aşısının, "kalp rahatsızlıklarını" tetiklediği iddiası gündemdeki yerini korurken, Prof. Başer'in sözler, sosyal medyada "itiraf" olarak yorumlandı.

Öte yandan dün sosyal medyada yaşanan bu diyalogdan sonra gündüz saatlerinde bir mesaj paylaşan Prof. Dr. Bengi Başer, "Aşısız ve eksik aşılılar için kabus olmaya devam edecek gibi görünen salgın, tüm hızıyla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O kareye SP'den ilk açıklama: Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz
Siyaset

O kareye SP'den ilk açıklama: Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun dünkü görüşmesinde objektiflere yansıyan ve çok konuşul..
Erbakan'ın Mustafa Kemal sözleri yeniden gündem oldu! İşte o meşhur konuşma
Gündem

Erbakan'ın Mustafa Kemal sözleri yeniden gündem oldu! İşte o meşhur konuşma

Mustafa Kemal'in ölümünün 83'üncü yıl dönümünde, merhum başbakan Necmettin Erbakan'ın geçmişte "Atatürk ilkeleri" ile ilgili mecliste yaptığ..
Gündem

"Atatürk"lü, "İngiliz ajan"lı polemik

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gazeteci Orhan Uğuroğlu'nun eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür'ün "Perinçek, İngiliz istihbaratıyla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay