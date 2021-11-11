Koronavirüs aşısı kalp rahatsızlıklarını tetikliyor mu? Prof. Başer'den itiraf gibi mesaj!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Aşılanmada vatandaşlarımıza dayatma yapmayıp, onları ikna etmeye çalışacağız." sözlerine karşın, bir kesim ise "zorunlu aşı" çıkışları ile gündeme geliyor.

Aşı çağrısı ile tepkileri üzerine çekmişti

Geçtiğimiz Haziran ayın da "Aşı olmayanlara yaptırım uygulansın." sözleri ile tepkileri üzerine çeken Prof. Dr. Bengi Başer, adeta "itiraf" niteliğinde bir mesaj paylaştı.

'Sıklıkla görüyoruz ne yazık ki'

"Doctor D." adlı Twitter kullanıcısı, "Daha bu yaşta kalp teklemeye başladı. Evde holterle geziyorum." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Kardiyolog Prof. Dr. Bengi Başer, Doctor D. adlı kullanıcıya, verdiği cevapta, "Çok geçmiş olsun. Sıklıkla görüyoruz ne yazık ki." dedi.

BioNTech aşısının, "kalp rahatsızlıklarını" tetiklediği iddiası gündemdeki yerini korurken, Prof. Başer'in sözler, sosyal medyada "itiraf" olarak yorumlandı.

Öte yandan dün sosyal medyada yaşanan bu diyalogdan sonra gündüz saatlerinde bir mesaj paylaşan Prof. Dr. Bengi Başer, "Aşısız ve eksik aşılılar için kabus olmaya devam edecek gibi görünen salgın, tüm hızıyla devam ediyor." ifadelerini kullandı.