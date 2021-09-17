Sağlık Bakanlığı her akşam güncel vaka sayısını paylaşıyor. Bu sebeple vatandaşlar 17 Eylül’e ilişkin tablonun paylaşılıp paylaşılmadığını merak ediyor. Peki, bugün kaç yeni vaka var?

Koronavirüs 17 Eylül tablosu | Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?

Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, “Can kaybımız dünkü kadar fazla değil. Vaka sayımız, içinde olduğumuz hareketlilik dönemini aynı ciddiyetle yansıtıyor. Bu durum, yakın günlerde vefat sayılarına yansımaya devam edecek. Tam doz aşımızı olup, tedbirlere uyarak salgına karşı gerekli mücadeleyi vermeliyiz” dedi.