Koronavirüs salgını tüm dünyayı sardı. Son olarak 1920 yılında dünya İspanyol Gribi salgını sebebiyle zor zamanlar yaşamıştı. Benzer bir salgın ise 2020 yılında ortaya çıktı. Her gün dünya genelinde binlerce ölüm yaşanıyor. Bilim insanları ise koronavirüse karşı etkili bir ilaç, aşı bulabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yaz aylarıyla birlikte etkisinin azalması beklenen koronavirüste vaka sayıları Kuzey Yarım Küre’de azaldı. Ancak Güney Yarım Küre’de vaka ve ölümler artıyor. Bu ise Kuzey Yarım Küre’de bulunan ülkeleri endişelendiriyor. 2. Dalganın mevsimsel griple birlikte sonbaharda kapıyı çalması endişesi sebebiyle vatandaşlar “Koronavirüs aşısı bulundu mu?” sorusunun cevabını araştıyor.

Koronaviris bitecek mi? | Koronavirüs aşısı bulundu mu son durum

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik pandemi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Çelik, “Pandeminin bitmesiyle ilgili önümüzde kanıta dair herhangi bir şey yok. Bu devam edecek gözüküyor. Benim öngörüm, bunun yazın azalacağı şeklindeydi. 'Azaldı mı?' Bana göre, evet. Karantina tedbirlerine devam edilseydi belki de şu anda vakalar sıfırlanmıştı. Ancak, toplum dinamik bir toplum. Sizin yaşamak için çalışmanız ve üretmeniz gerekiyor. O yüzden bu durumu sonsuza kadar devam ettiremezsiniz” dedi.

Aşı çalışmalarını da değinen Çelik, “Aşı için öngörülen süre 2022 gibi duruyor. Biz tabii inşallah o dönemlere kalmayız. Kendimizi şöyle alıştırmıştık, yaz gelince biz de bitecek modundaydık açıkçası. Ancak Allah'a şükür şu anda çok ciddi vakalarımız yok. Böyle anormal gereksiz bir korku sendromuna da yol açmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü insan cesur olursa güçlü olur. Bu bağışıklık sistemi için de böyledir" diye konuştu.