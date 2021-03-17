Koronanın akciğere inmesini engelleyen bitkisel kür nedir? Tat ve koku kaybına iyi gelen kür hangisi?

Türkiye’de ilk korona vakası 11 Mart 2020’de görüldü. Kronanın ilk görüldüğü andan itibaren Türkiye’de sık önlemler alındı ve alınan önlemler sayesinde ülkemiz sağlık alanında gıpta ile bakılan ülke oldu. Türkiye’nin korona mücadelesi hem salgınının yayılmasını engelleme konusunda hem sağlık alt yapısının güçlü olmasında hem de korona aşı tedariğinin ve aşının uygulanmasında parmakla gösterilen ülkeler sıralamasında birinci sırada yer aldı. 17 Mart itibariyle korona aşısı yapılanların sayısı 12.5 milyona yaklaştı.

Koronanın akciğere inmesini engelleyen bitkisel kür nedir?

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu koronavirüsü yok etmenin formülünü açıkladı. İbrahim Saraçoğlu, korona belirtesinin olmayanlarda bu durumun koronavirüsün henüz akciğere inmediğinin göstergesi olduğunu söyledi. İbrahim Saraçoğlu, koranaya karşı etkili olan bitkisel kürleri de açıkladı. İbrahim Saraçoğlu şunlara söyledi: "Kişi hiçbir belirti hissetmiyorsa 'Virüs daha demir atmamış!' diyebiliriz. Yani virüs henüz akciğerlere inmemiş demektir. Virüs akciğerlere indiğinde akciğerde bulunan enzimlere tutunup enfeksiyon başlatıyor. İşte virüsün burundan akciğerlere inmesini engellemenin yolu etkisi kanıtlanmış olan adaçayı ve ebegümeciden geçiyor.

Adaçayı neye iyi gelir? Ebegümeci neye faydalı?

Adaçayı ve ebegümeci ile gargara yapabilir veya burnunuza damlatabilirsiniz. Böylelikle birinci derece ağız ve burundaki virüsü yok etmiş olursunuz." Lavantanın bütün virüslere karşı oldukça etkili olduğunu belirten Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu şöyle devam etti: "Sadece korona virüse karşı değil bütün hastalıklara neden olan virüslere karşı bir avuç lavantayı alıp, kaynar suyun içine atın, daha sonra onu salonda masanın ortasına koyun ve akşam yatağa gitmeden yatak odanızda da bunu bırakırsanız, antiviral etkisi yaratarak ortamdaki virüsleri yok etmiş oluyorsunuz. Adaçayı, lavanta ve kekik antiviraldir. Uçucu yağları olan bu bitkilerin ayrı ayrı çayını içebilirsiniz. Bu bitkilerin içinde pentenil gruplar yer alıyor. Bunlar yeni keşfedildi. Beş halkalı uçucu yağlar yani esansiyel yağları kokladığınızda aynı şekilde burundaki virüsü yok ediyorsunuz."

Tat ve koku kaybına iyi gelen kür hangisi?

Koronavirüs geçirenlerin en büyük sorunu tat ve koku kaybı. Tat ve koku kaybına çare olan besinleri sıralayan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, "Koku kaybı için en etkili bitki üzerlik tohumudur. Üzerlik tohumunu bir yemek kaşığı kaynayan suyun içine atıp kokladığınızda koku alma reseptörlerini aktive ediyor. Tat kaybı içinse en etkili bitki karabaş otudur. Karabaş çayı içerek tat reseptörlerini aktive edebilirsiniz." dedi.