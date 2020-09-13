  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Koronadan ölenlere "bir ayakları çukurdaydı" demişti... CHP'li başkandan rezil savunma!
Siyaset

Koronadan ölenlere "bir ayakları çukurdaydı" demişti... CHP'li başkandan rezil savunma!

Şehirde koronavirüsten ölen vatandaşların sayısında dair açıklama yapan Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, "Bir ayakları çukurdaydı" diyerek büyük bir skandala imza atmıştı. Tepki çeken sözleri sonrası kendisini savunmaya kalkan CHP'li Özcan, "Bir ayağı çukurda lafı bir atasözüdür. Fatma teyzenin ömrünü uzattık sözünü de doktor söylemişti" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 10:55:00 -
Koronadan ölenlere "bir ayakları çukurdaydı" demişti... CHP'li başkandan rezil savunma!

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde Bolu Belediye Başkanı seçildikten sonra Kur’an-ı Kerim’e el basarak göreve başlayan Tanju Özcan, kısa süre içinde şekilci olduğunu kanıtlamış ve Suriyeli mültecilere kin kusarak Kur’an hükümlerinden zerre kadar nasiplenemediğini gözler önüne sermişti. Irkçı sözleriyle Türkiye genelinde tepkiye neden olan Özcan, şimdi de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Bolu’da hayatını kaybeden vatandaşlar için sarf ettiği sözler nedeniyle gündem oldu.

“Bir ayakları çukurdaydı”

Kendisine, Bolu’da virüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların sayısına dair sorulan soruya Özcan, “Son olarak bir rakam alamadım ama yerel basında okudum 40 civarında diye. Ölenlere baktığınızda büyük bir çoğunluğu başka hastalıktan muzdarip olan, yaşı da oldukça ileri yaşta olan kişiler. Yani ölenlerin çok büyük çoğunluğu bir ayağı çukurda olan insanlardı” şeklinde cevap vermişti.

Rezil savunma

Özcan’ın bu sözleri dün Türkiye’nin gündemine oturdu. Sosyal medyada birçok vatandaş, Özcan’ın vefat eden kişilere yönelik sözlerine tepki gösterdi. CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan’a kendi partisinden ve müttefik partilerden dahi tepkilerin geldiği görüldü.

İnfiale neden olan sözleri nedeniyle yeni bir açıklama yapan Tanju Özcan bu kez iyice sıvadı. Yeni Şafak’ta yer alan habere göre Özcan, sözlerinin çarpıtıldığını ileri sürerek, “Şunu söyledim. Ölenlerin bir kısmının yaşlı insanlar olduğu, artı başka ağır hastalıkları olan insanlar olduğunu söyledim. Göynük’te ilk Kovid-19 vakası vefatıyla ilgili bir doktor şunu söylemişti ‘Fatma teyzemiz zaten bir ayağı çukurdaydı’ Zaten o tabir de ona aittir. ‘Bir ayağı çukurdaydı, hatta yoğun bakımda çok güzel ilgilendik. Belki de bir kaç gün ömrünü uzattık’ dedi. Söylediği buydu” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Özcan, bir atasözünden alıntı yaptığını belirterek, şunları söyledi:

Bir ayağı çukurda lafı şu anlama gelir. Bu bir atasözüdür. Yani ağır risk altında olan kişiler anlamına gelir. Yoksa ben hiç kimsenin ölmesini arzu eden biri değilim. Herkesin ölümünden üzüntü duyan biriyim. Böyle bir açıklamanın içerisinden böyle bir şey çıkartmak çok büyük akıl tutulması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

abdrhman

yahu korona dedikleri bildiğimiz grip hastalığıdır. bu yaşlılarda biraz ağır geçerki zaten öyle oluyor. esas bu konunun arkasında yatan gerçekler saklanıyor. dünyayı bir yandan kaosa paniğe sürüklerlerken yahudiler kudüsü işgal etti birinci gündem maddesiydi bu durum bir anda gündemden düştü vede unutuldu. uyumaya devam edin yahudiler dünyayı ele geçirdiğinde ne oldu dersiniz. sanki geçmiş yıllarda gripten ölen bilhassa yaşlılar yokmuydu. BİLMİYORLARSA BURADAN ÖĞRENSİNLER BİLİM ADAMLARINA DUYURULUR ; yahu yeter bıktık bu korona haberlerinden. önümüze her geldiğinde aksırık öksürük tıksırık nöbetlerine giriyorum. korona bana ben geldim diyor. bıktık illallah yeter yahu. Korona bildiğimiz grip enfeksiyonudur. asırlardır var ve bitmeyecektir. çünkü grip enfeksiyonu demek vücudun kendi içindeki pislikleri temizleme olayıdır. senede veya 2 senede bir muhakkak temizlik yapar. çaresi hastalık esnasında bol bol günde 5-6 su bardağı nane limon ıhlamur kaynatıp için. en az 8 gün sonra daha rahat pisliği atarsınız. bu yaşlılarda biraz daha ağır geçer. eğer insanlar grip yani korona olamazlarsa o pislik vücut içinde birikir ya kanser yapar ya başka bir hastalık yapar. yani koronasız grip enfeksiyonsuz yaşam yoktur.
  • Yanıtla

Ziya

Salak başka milletin aklı ile alay etme yi bırak onu sen ancak bağlı bulunduğu chp kitlesinl kandırırsın o kadar cahilliğin aldı başını gidiyor cahil laik yobaz seni
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Yine Netflix, yine ahlaksızlık! Atiye'de rezalet üstü iğrençlik
Medya

Yine Netflix, yine ahlaksızlık! Atiye'de rezalet üstü iğrençlik

Ahlaksız yayınların yapımcısı Netflix'te yayınlanan Atiye dizisinin 2. sezonunun ilk bölümünde yine rezalet üstü iğrençliklere imza atıldı. ..
Oruç Reis’ten NATO molası! Limana yanaştı
Gündem

Oruç Reis’ten NATO molası! Limana yanaştı

Bir aydır Doğu Akdeniz’de araştırmalarına devam eden MTA Oruç Reis, kablolarını toplayarak limana döndü. Oruç Reis'in faaliyetlerine, NATO n..
Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük acıya dikkat çekti: Yüreğimizi dağladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük acıya dikkat çekti: Yüreğimizi dağladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde konuştu.
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı