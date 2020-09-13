Koronadan ölenlere "bir ayakları çukurdaydı" demişti... CHP'li başkandan rezil savunma!

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde Bolu Belediye Başkanı seçildikten sonra Kur’an-ı Kerim’e el basarak göreve başlayan Tanju Özcan, kısa süre içinde şekilci olduğunu kanıtlamış ve Suriyeli mültecilere kin kusarak Kur’an hükümlerinden zerre kadar nasiplenemediğini gözler önüne sermişti. Irkçı sözleriyle Türkiye genelinde tepkiye neden olan Özcan, şimdi de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Bolu’da hayatını kaybeden vatandaşlar için sarf ettiği sözler nedeniyle gündem oldu.

“Bir ayakları çukurdaydı”

Kendisine, Bolu’da virüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların sayısına dair sorulan soruya Özcan, “Son olarak bir rakam alamadım ama yerel basında okudum 40 civarında diye. Ölenlere baktığınızda büyük bir çoğunluğu başka hastalıktan muzdarip olan, yaşı da oldukça ileri yaşta olan kişiler. Yani ölenlerin çok büyük çoğunluğu bir ayağı çukurda olan insanlardı” şeklinde cevap vermişti.

Rezil savunma

Özcan’ın bu sözleri dün Türkiye’nin gündemine oturdu. Sosyal medyada birçok vatandaş, Özcan’ın vefat eden kişilere yönelik sözlerine tepki gösterdi. CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan’a kendi partisinden ve müttefik partilerden dahi tepkilerin geldiği görüldü.

İnfiale neden olan sözleri nedeniyle yeni bir açıklama yapan Tanju Özcan bu kez iyice sıvadı. Yeni Şafak’ta yer alan habere göre Özcan, sözlerinin çarpıtıldığını ileri sürerek, “Şunu söyledim. Ölenlerin bir kısmının yaşlı insanlar olduğu, artı başka ağır hastalıkları olan insanlar olduğunu söyledim. Göynük’te ilk Kovid-19 vakası vefatıyla ilgili bir doktor şunu söylemişti ‘Fatma teyzemiz zaten bir ayağı çukurdaydı’ Zaten o tabir de ona aittir. ‘Bir ayağı çukurdaydı, hatta yoğun bakımda çok güzel ilgilendik. Belki de bir kaç gün ömrünü uzattık’ dedi. Söylediği buydu” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Özcan, bir atasözünden alıntı yaptığını belirterek, şunları söyledi:

“Bir ayağı çukurda lafı şu anlama gelir. Bu bir atasözüdür. Yani ağır risk altında olan kişiler anlamına gelir. Yoksa ben hiç kimsenin ölmesini arzu eden biri değilim. Herkesin ölümünden üzüntü duyan biriyim. Böyle bir açıklamanın içerisinden böyle bir şey çıkartmak çok büyük akıl tutulması”