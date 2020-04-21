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Aktüel

Korona virüs tedavisinin ardından taburcu olan hemşireye penguen danslı uğurlama

Kartal Dr.

2020-04-21 21:09:52 -
Korona virüs tedavisinin ardından taburcu olan hemşireye penguen danslı uğurlama

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs tedavisi gören 27 yaşındaki ameliyat hemşiresi Tuğçe Doğan, tedavisinin ardından taburcu oldu. Doğan, iyileşmesinin ardından penguen dansı ve alkışlarla hastaneden uğurlandı.


Korona virüs nedeniyle bir süredir Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 27 yaşındaki ameliyat hemşiresi Tuğçe Doğan, tedavisinin sonlanmasıyla hastaneden taburcu edildi. Hastanedeki sağlık çalışanları, Doğan’ı penguen dansı ve alkışlarla hastaneden uğurladı. Taburcu edilen hemşirenin penguen dansıyla uğurlanması renkli anlara sahne oldu.

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