Korona virüs el hijyeninin önemini dünyaya öğretti

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Enfeksiyon Kontrol Komitesi Sorumlu Hemşiresi Nezihan Yamandağ, korona virüsü yıllardır tüm eğitimlerde üzerine basa basa vurgulanan el hijyeninin önemini bir anda tüm dünyaya öğrettiğini vurguladı.

5 Mayıs Dünya El Hijyeni günü dolayısıyla Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi’nde sosyal mesafeye uygun bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikle ilgili konuşan PAÜ Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Turgut, genel olarak salgınların ciddiyeti ve özellikle korona virüs göz önüne alındığında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yönergelerini tanıtmak ve ’Ellerinizi temizleyin, hayatları kurtarın’ kampanyasının uygulanmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Sağlık çalışanlarının salgınla mücadelede ki önemine de dikkat çeken Turgut, tüm dünyada sağlık çalışanları, vatandaşları virüsten korumak, sağlıklı kalmak ve gereken temel hizmetleri sağlamak için gece gündüz çalıştığını belirtti. Turgut, “Birçoğu olağanüstü zorluklarla karşı karşıyalar ve hepsi olağanüstü işler başarıyorlar. Özellikle hemşireler bulaşıcı hastalık salgınları sırasında, toplumlarında genellikle en ön cephede olan sağlık çalışanlarıdır. Uzun çalışma saatleri, stresli çalışma ortamı ve yorgunluk, korona virüs gibi enfeksiyonları kapmaya yatkındırlar” dedi.

“Tüm insanlar ellerini yıkamayı, hijyenik el ovalamayı sürekli yapmaya başladı”

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Sorumlu Hemşiresi Nezihan Yamandağ el hijyeninde eğitimlerin önemli olduğunu vurguladı. Korona virüsü yıllardır tüm eğitimlerde üzerine basa basa vurgulanan el hijyeninin önemini bir anda tüm dünyaya öğrettiğini söyleyen Yamandağ, “Sağlık personeli dahil olmak üzere tüm insanlar ellerini yıkamayı ya da hijyenik el ovalamayı sürekli yapmaya başladı. Önemli olan hepimizin öğrenmesiydi. Küçücük çocuklar bile su ve sabunla en az 15-20 saniye el yıkamayı anlatabiliyordu. Virüs nedeniyle el yıkama şu anda olduğundan daha fazla olmamıştı. Pandemi sonrasında da devam etmesini diliyoruz” dedi.

PAÜ Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi ekibi ise el hijyeninin önemini vurgulayarak öncelikle bu süreçte çalışan tüm sağlık personellerine teşekkürlerini sundu.