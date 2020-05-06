Korona virüs bu ilçeye uğramadı

Türkiye’de korona virüs kaynaklı ölümler devam ederken, Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde korona virüs vakası görülmemesi dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen ve tüm dünyaya yayılan korona virüsün bugüne kadar Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde görülmediği açıklandı. Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel, 8 bin 323 nüfuslu ilçede ilk günden itibaren korona virüs tedbirlerinin harfiyen uygulandığını söyledi. İlçede yaşayan vatandaşların yaşının genel olarak 65 yaş üstü olduğuna dikkat çeken Başkan Tunçel, “Korona virüsün Dünyaya ve ülkemize yayılmasından sonra benim en büyük korkum nüfusunun 65 yaş ortalamasının üzerinde olması idi. Bu sebebiyle virüsün bulaşmasıyla çok ağır bedeller ödeyeceğimizi düşünüyorduk. Rabbime şükürler olsun ki ilçemizde bugüne kadar hiçbir vakamız olmadı. İnşallah bugünden sonra da olmaz” dedi.

İlçeye gelenler evlerinde karantina da tutuldu

Başkan Tunçel, ilçe nüfusunun büyük bir kısmının İstanbul’da yaşadığına dikkat çekerek, “İlçemize dışarıdan gelen olan hemşehrilerimize 14 günlük karantina uygulaması yaptık. Hükümetimizin aldığı kararları harfiyen uyguladık. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkmamalarını sağlayarak tüm ihtiyaçlarını karşıladık. İlk günden itibaren 5 bin adet maske, 100 koli gıda, 2 bin adet eldiven, 10 bin litre dezenfektan kullandık. İnşallah budan sonra aynı tedbirleri alarak korona virüs ilçemize bulaşmadan ülkemizi ve dünyayı terk etmesini diliyorum” diye konuştu.