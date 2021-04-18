Türkiye’de ilk korona vakası 2020 yılının mart ayında tespit edildi. İlk vakanın ardından ülkemizde vaka sayıları arttı. Koronaya yakalanan ve sağlığına kavuşan pek çok kişi ise kendilerine aşı hakkının ne zaman geleceğini merak ediyor.

Korona olana aşı yapılıyor mu? Korona geçiren kaç ay sonra aşı olabilir?

Korona geçiren ve sağlığına kavuşanlar ne zaman aşı olacaklarını merak ediyorlar. Konu hakkında Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklama şöyle: COVID-19 geçirmiş kişilerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. COVID-19 geçirmiş sağlık çalışanlarına, virüse maruz kalma oranı en yüksek grup oldukları için hastalığı geçirdikten 1 ay sonra; COVID-19 geçirmiş diğer risk gruplarına ise hastalığı geçirdikten 6 ay sonra aşı uygulanabilecektir.