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Sağlık Korona olana aşı yapılıyor mu? Korona geçiren kaç ay sonra aşı olabilir?
Sağlık

Korona olana aşı yapılıyor mu? Korona geçiren kaç ay sonra aşı olabilir?

Korona olana aşı yapılmayacak mı? Korona tedavisi görüp sağlığına kavuşan pek çok kişi kendilerine aşı sırasının gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki, korona olana aşı yapılıyor mu? Korona oldum kaç al sonra aşı olurum?

Yeniakit Publisher
2021-04-18 16:52:00 -
Korona olana aşı yapılıyor mu? Korona geçiren kaç ay sonra aşı olabilir?

Türkiye’de ilk korona vakası 2020 yılının mart ayında tespit edildi. İlk vakanın ardından ülkemizde vaka sayıları arttı. Koronaya yakalanan ve sağlığına kavuşan pek çok kişi ise kendilerine aşı hakkının ne zaman geleceğini merak ediyor.

Korona olana aşı yapılıyor mu? Korona geçiren kaç ay sonra aşı olabilir?

Korona geçiren ve sağlığına kavuşanlar ne zaman aşı olacaklarını merak ediyorlar. Konu hakkında Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklama şöyle: COVID-19 geçirmiş kişilerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. COVID-19 geçirmiş sağlık çalışanlarına, virüse maruz kalma oranı en yüksek grup oldukları için hastalığı geçirdikten 1 ay sonra; COVID-19 geçirmiş diğer risk gruplarına ise hastalığı geçirdikten 6 ay sonra aşı uygulanabilecektir.

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