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Yerel Gözaltılar var: Din istismarcısı teröristlere operasyon
Yerel

Gözaltılar var: Din istismarcısı teröristlere operasyon

Yeniakit Publisher
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Gözaltılar var: Din istismarcısı teröristlere operasyon

Din-i Mübin-i İslam'ı kendi emellerine alet eden harici teröristlere şafak baskını yapıldı. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 12 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olan, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarına ve sosyal medya platformları üzerinden örgüt propagandası yaptıklarına yönelik hakkında tespitler bulunan 12 şüpheli düzenlenen operasyon ile yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olan, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarına ve sosyal medya platformları üzerinden örgüt propagandası yaptıklarına yönelik hakkında tespitler bulunan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda Türkiye’yi hedef alan eylemler yapabileceği göz önünde bulundurularak İstanbul’da faaliyet gösteren, 14 şahsın yakalanması amacıyla İstanbul’da 13 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanırken firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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