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Türkiye'de ikinci el satışları arttı: İşte en çok satılan 3 model

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Türkiye'de ikinci el satışları arttı: İşte en çok satılan 3 model

Türkiye'de ikinci el oto satışları 2026’nın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre artış gösterirken en çok satılan 3 model belli oldu.

#1
Foto - Türkiye'de ikinci el satışları arttı: İşte en çok satılan 3 model

Türkiye’de 2026 yılının üçüncü çeyreğinde ikinci el otomobil piyasasında en çok satılan modeller açıklandı. VavaCars verilerine göre temmuz-eylül döneminde Fiat Egea model bazında ilk sırada yer alırken marka sıralamasında Renault zirveye çıktı.

#2
Foto - Türkiye'de ikinci el satışları arttı: İşte en çok satılan 3 model

FIAT EGEA İLK SIRADA VavaCars tarafından paylaşılan verilere göre, 2026'nın temmuz-eylül döneminde Türkiye'de en çok satılan ikinci el otomobil modeli Fiat Egea oldu. Egea'yı Renault Clio ve Renault Megane takip etti.

#3
Foto - Türkiye'de ikinci el satışları arttı: İşte en çok satılan 3 model

Egea'dan sonra en çok satılan otomobil Renault Clio oldu.

#4
Foto - Türkiye'de ikinci el satışları arttı: İşte en çok satılan 3 model

En çok satılan üçüncü model ise Renault Megan oldu.

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