Türkiye'de ikinci el satışları arttı: İşte en çok satılan 3 model
Türkiye'de ikinci el oto satışları 2026’nın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre artış gösterirken en çok satılan 3 model belli oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'de ikinci el oto satışları 2026’nın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre artış gösterirken en çok satılan 3 model belli oldu.
Türkiye’de 2026 yılının üçüncü çeyreğinde ikinci el otomobil piyasasında en çok satılan modeller açıklandı. VavaCars verilerine göre temmuz-eylül döneminde Fiat Egea model bazında ilk sırada yer alırken marka sıralamasında Renault zirveye çıktı.
FIAT EGEA İLK SIRADA VavaCars tarafından paylaşılan verilere göre, 2026'nın temmuz-eylül döneminde Türkiye'de en çok satılan ikinci el otomobil modeli Fiat Egea oldu. Egea'yı Renault Clio ve Renault Megane takip etti.
Egea'dan sonra en çok satılan otomobil Renault Clio oldu.
En çok satılan üçüncü model ise Renault Megan oldu.
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