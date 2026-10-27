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Dünyanın en büyük lezzet rehberi son noktayı koydu: İşte Türkiye’nin en iyi 20 yemeği

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Dünyanın en büyük lezzet rehberi son noktayı koydu: İşte Türkiye’nin en iyi 20 yemeği

Uluslararası gastronomi rehberi TasteAtlas, Osmanlı saray mutfağından sokak lezzetlerine kadar Türk mutfağının en meşhur 20 geleneksel yemeğini titizlikle sıraladı. Adana kebaptan mantıya, hamsili pilavdan baklavaya kadar zengin bir yelpazeyi kapsayan bu özel liste, Türkiye'nin dünya mutfağındaki devasa gücünü bir kez daha tescilledi. Küresel lezzet meraklılarının akın ettiği bu eşsiz tatlar, Türk mutfağının uluslararası alandaki tescilli başarısını gözler önüne serdi.

#1
Foto - Dünyanın en büyük lezzet rehberi son noktayı koydu: İşte Türkiye’nin en iyi 20 yemeği

Farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan Türk mutfağı, yöreden yöreye değişen zengin yemek çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Et yemeklerinden zeytinyağlılara, hamur işlerinden tatlılara uzanan geniş lezzet yelpazesi, Türkiye'yi gastronomi dünyasının öne çıkan duraklarından biri haline getiriyor.

#2
Foto - Dünyanın en büyük lezzet rehberi son noktayı koydu: İşte Türkiye’nin en iyi 20 yemeği

Dünyaca ünlü TasteAtlas ise Türkiye'nin geleneksel lezzetlerini mercek altına alarak en popüler 20 yemeği sıraladı.

#3
Foto - Dünyanın en büyük lezzet rehberi son noktayı koydu: İşte Türkiye’nin en iyi 20 yemeği

SUCUK (PUAN: 4.2)

#4
Foto - Dünyanın en büyük lezzet rehberi son noktayı koydu: İşte Türkiye’nin en iyi 20 yemeği

ADANA KEBAP (PUAN: 4.4)

#5
Foto - Dünyanın en büyük lezzet rehberi son noktayı koydu: İşte Türkiye’nin en iyi 20 yemeği

HAMSİLİ PİLAV (PUAN: 3.3)

#6
Foto - Dünyanın en büyük lezzet rehberi son noktayı koydu: İşte Türkiye’nin en iyi 20 yemeği

KOKOREÇ (PUAN: 4.1)

#7
Foto - Dünyanın en büyük lezzet rehberi son noktayı koydu: İşte Türkiye’nin en iyi 20 yemeği

PERDE PİLAVI (PUAN: 3.9)

#8
Foto - Dünyanın en büyük lezzet rehberi son noktayı koydu: İşte Türkiye’nin en iyi 20 yemeği

BÖREK (PUAN: 4.2)

#9
Foto - Dünyanın en büyük lezzet rehberi son noktayı koydu: İşte Türkiye’nin en iyi 20 yemeği

MANTI (PUAN: 4.3)

#10
Foto - Dünyanın en büyük lezzet rehberi son noktayı koydu: İşte Türkiye’nin en iyi 20 yemeği

MENEMEN (PUAN: 4.1)

#11
Foto - Dünyanın en büyük lezzet rehberi son noktayı koydu: İşte Türkiye’nin en iyi 20 yemeği

BAL KAYMAK (PUAN: 4.3)

#12
Foto - Dünyanın en büyük lezzet rehberi son noktayı koydu: İşte Türkiye’nin en iyi 20 yemeği

ÇİĞ KÖFTE (PUAN: 4.1)

#13
Foto - Dünyanın en büyük lezzet rehberi son noktayı koydu: İşte Türkiye’nin en iyi 20 yemeği

HÜNKAR BEĞENDİ (PUAN: 4.4)

#14
Foto - Dünyanın en büyük lezzet rehberi son noktayı koydu: İşte Türkiye’nin en iyi 20 yemeği

TAVUK GÖĞSÜ (PUAN: 4.0)

#15
Foto - Dünyanın en büyük lezzet rehberi son noktayı koydu: İşte Türkiye’nin en iyi 20 yemeği

DÖNER KEBABI (PUAN: 4.4)

#16
Foto - Dünyanın en büyük lezzet rehberi son noktayı koydu: İşte Türkiye’nin en iyi 20 yemeği

LAHMACUN (PUAN: 4.3)

#17
Foto - Dünyanın en büyük lezzet rehberi son noktayı koydu: İşte Türkiye’nin en iyi 20 yemeği

LOKUM (PUAN: 3.4)

#18
Foto - Dünyanın en büyük lezzet rehberi son noktayı koydu: İşte Türkiye’nin en iyi 20 yemeği

DONDURMA (PUAN: 4.3)

#19
Foto - Dünyanın en büyük lezzet rehberi son noktayı koydu: İşte Türkiye’nin en iyi 20 yemeği

KURU FASULYE (PUAN: 4.0)

#20
Foto - Dünyanın en büyük lezzet rehberi son noktayı koydu: İşte Türkiye’nin en iyi 20 yemeği

KÖFTE (PUAN: 4.1)

#21
Foto - Dünyanın en büyük lezzet rehberi son noktayı koydu: İşte Türkiye’nin en iyi 20 yemeği

BAKLAVA (PUAN: 4.2)

#22
Foto - Dünyanın en büyük lezzet rehberi son noktayı koydu: İşte Türkiye’nin en iyi 20 yemeği

MUHALLEBİ (PUAN: 3.9)

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