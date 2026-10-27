Dünyanın en büyük lezzet rehberi son noktayı koydu: İşte Türkiye’nin en iyi 20 yemeği

Uluslararası gastronomi rehberi TasteAtlas, Osmanlı saray mutfağından sokak lezzetlerine kadar Türk mutfağının en meşhur 20 geleneksel yemeğini titizlikle sıraladı. Adana kebaptan mantıya, hamsili pilavdan baklavaya kadar zengin bir yelpazeyi kapsayan bu özel liste, Türkiye'nin dünya mutfağındaki devasa gücünü bir kez daha tescilledi. Küresel lezzet meraklılarının akın ettiği bu eşsiz tatlar, Türk mutfağının uluslararası alandaki tescilli başarısını gözler önüne serdi.