Korona manisiyle sahura kaldırıyor: “Bırakıp git Türkiye’yi, vicdansız korona”

Samsun’da bir Ramazan davulcusu söylediği ’korona manisi’ ile vatandaşları sahura kaldırıyor.

Ramazan ayının renkli görüntülerinden olan davulcular, sahur vaktinde yaptıkları mesailerine devam ediyor. Bu yıl kapı kapı dolaşıp bahşiş toplayamayacak olan Ramazan davulcuları hislerini manilerine yansıtıyor.

Dededen kalma bir geleneği devam ettiren Oktay Gümüştaş, her gün sokakları korona virüsüne yazdığı manisi ile dolaşıyor. 23 yaşındaki Ramazan davulcusu “Bırakıp git Türkiye’yi, vicdansız korona” diye bağırarak vatandaşı sahura kaldırıyor. Maske takmayı da ihmal etmeyen Gümüştaş, mehter takımından kalma kıyafetleri ile Çiftlik Mahallesi’nde nostalji rüzgarı estiriyor.

Oktay Gümüştaş, “Bu meslek dedemden babama ondan da bana kaldı. Küçüklükten beri babamın peşinde bu işi yaptığını gördüm. 10 senedir de bu işi yalnız devam ettirmeye çalışıyorum. Halkımızı sahura kaldırıyorum. Daha önce mehteran takımında görev yaptığım için o kıyafetleri giyiyorum. Mehteran kıyafetleri de görevime bir nostalji ve neşe katıyor. Her sokakta bildiğimiz Ramazan davulu manileri okuyorduk. Bende bir şarkıya korona virüsü için bir mani ekledim onu okuyarak dolaşıyorum. İnsanlara koronayı unutturmuyorum” dedi.