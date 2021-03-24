  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Korona ilacı bulundu mu?
Sağlık

Korona ilacı bulundu mu?

Koronavirüs salgının noktalanması için toplumların büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Ancak aşı tedariki sebebiyle tüm dünyanın aşılanmasının zaman alacağı belirtiliyor. Bu sebeple pek çok kişi aşı yerine tedavi edici bir alıcın üretilip üretilmeyeceğini merak ediyor. Peki, korona ilacı bulundu mu? Korona ilacı ne zaman kullanılacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-24 13:27:00 -
Korona ilacı bulundu mu?

Amerikan ilaç şirketi Pfizer, koronavirüs ilacıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, koronanın ilacı bulundu mu?

Korona ilacı bulundu mu?

Pfizer, ağız yoluyla alınan antiviral bir ilacın klinik denemelerine başlandığı açıkladı.  PF-07321332 adlı adayın virüsün hücrelerde çoğalmasını önleyen bir proteaz inhibitörü olduğu belirtildi. Ayrıca şirket hastaneye yatırılan korona hastalarına damardan uygulanan bir ilacın da erken aşama denemelerinin sürdüğünü duyurdu.

COVID 19 aşısı | Kim aşı randevusu alabiliyor? Aşı randevusu al
COVID 19 aşısı | Kim aşı randevusu alabiliyor? Aşı randevusu al

Sağlık

COVID 19 aşısı | Kim aşı randevusu alabiliyor? Aşı randevusu al

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'ye F-35 mesajı! İsmail Demir meydan okudu
Gündem

ABD'ye F-35 mesajı! İsmail Demir meydan okudu

TRT 1'de yayınlanan Milli İstihbarat Teşkilatı’nın anlatıldığı dizide F-35 sahnesi çok konuşuldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İ..
Herkes bunu konuşuyor... Putin'den beklenmedik adım! Şüpheli açıklama...
Dünya

Herkes bunu konuşuyor... Putin'den beklenmedik adım! Şüpheli açıklama...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cpvid-19 aşısını kapalı kapılar ardında yapmayı tercih edip basına görüntü verdi. Aşının hangisi olduğu..
Canlı yayında 'CHP'ye adam diyemezsiniz' tartışması
Gündem

Canlı yayında 'CHP'ye adam diyemezsiniz' tartışması

CNN Türk ekranlarında Gazeteci Hikmet Genç'in, Prof. Dr. Ümit Kocasakal'a yönelttiği 'CHP'yi adam edebilir misiniz?' sorusu ortamı gerdi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay