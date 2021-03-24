Koronavirüs salgının noktalanması için toplumların büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Ancak aşı tedariki sebebiyle tüm dünyanın aşılanmasının zaman alacağı belirtiliyor. Bu sebeple pek çok kişi aşı yerine tedavi edici bir alıcın üretilip üretilmeyeceğini merak ediyor. Peki, korona ilacı bulundu mu? Korona ilacı ne zaman kullanılacak?