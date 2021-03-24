Korona ilacı bulundu mu?
Koronavirüs salgının noktalanması için toplumların büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Ancak aşı tedariki sebebiyle tüm dünyanın aşılanmasının zaman alacağı belirtiliyor. Bu sebeple pek çok kişi aşı yerine tedavi edici bir alıcın üretilip üretilmeyeceğini merak ediyor. Peki, korona ilacı bulundu mu? Korona ilacı ne zaman kullanılacak?
Amerikan ilaç şirketi Pfizer, koronavirüs ilacıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, koronanın ilacı bulundu mu?
Korona ilacı bulundu mu?
Pfizer, ağız yoluyla alınan antiviral bir ilacın klinik denemelerine başlandığı açıkladı. PF-07321332 adlı adayın virüsün hücrelerde çoğalmasını önleyen bir proteaz inhibitörü olduğu belirtildi. Ayrıca şirket hastaneye yatırılan korona hastalarına damardan uygulanan bir ilacın da erken aşama denemelerinin sürdüğünü duyurdu.