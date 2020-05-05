Korona günlerinde bu göz hastalıklarını ertelemeyin

Op. Dr. Mehmet Helvacıoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) virüsü ile mücadele kapsamında bazı göz hastalıklarının ertelenebileceğini, bazılarını ertelemenin ise kalıcı görme kaybına sebep olacağını söyledi. Acil tedavi edilmesi gereken göz hastalıkları hakkında bilgi veren Helvacıoğlu, “Başta katarakt olmak üzere göz tansiyonu, retina ve sarı nokta hastalıkların ilerleyerek kalıcı göz hasarları ve körlüğe sebep olabilir” dedi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Helvacıoğlu ertelenemeyecek göz hastalıkları ile ilgili bilgiler verdi. Bazı göz hastalıklarının ilerleyerek gözde kalıcı hasar ve kalıcı görme kaybına sebep olabileceğine dikkat çeken Helvacıoğlu, “Covid-19 salgınında hastalıkların acil olanlarının dışında ertelenmesi ve ilerleyen süreçte tedaviye başlanması gerekmektedir. Bu süreçte bazı göz hastalıklarının acil olan durumları gözden kaçmamalı, hastalar zarar görmemelidir. Erteleme yapılamayacak göz hastalıkları vardır. Görme bulanıklığına sebep olan, halk arasında ‘katarakt’ olarak adlandırılan ve birçok tipi olan gözdeki lensin matlaşması durumunda eğer tedavi çok ertelenirse merceğin sertleşmesi lazer şansını azaltabilir. Çünkü günümüzde son teknoloji ameliyatlarda lazerle katarakt ameliyatı yapmaktayız. Mercek çok sertleşirse lazerle ameliyat şansı kalmıyor. Eski tip dikişli ameliyatlara dönülebiliyor. Bu durum ise komplikasyon riskini artırabilmektedir. Bununla beraber kataraktın ilerleyerek ve merceğin şişmesiyle göz tansiyonunu yükseltmesi de daha ileride körlük sebebi olabileceği için katarakt bulgularının ertelenmeyip ameliyat edilmesi gerekebilir. Bunun kararı da ancak muayene ile verilebilir. Bu nedenle hastalar bulanık görme şikayetlerini ertelememeli, mutlaka bir göz uzmanına başvurmalıdır. Gerekliyse ameliyatları yapılarak ileride dönüşü olmayan bir noktaya gelmeleri engellenmelidir” diye konuştu.

“Glokom kalıcı görme kaybına ve körlüğe sebep oluyor”

Glokom hastalarının düzenli muayeneyi aksatmaması gerektiğine dikkat çeken Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi Göz hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Helvacıoğlu, “Göz tansiyonunun, göz içi basıncının yükselerek görme sinirini harap etme durumuna ’glokom’ diyoruz. Glokom özellikle göz tansiyonu normalin üzerine çıktığı zamanlarda gözdeki en acil durumlardan bir tanesidir. Glokom hastaları rutin kontrollere geliyorlar. Bu kontrollerin azaldığı ve hastanelere ulaşımın zorlaştığı dönemde bazı glokom hastaları kontrolsüz kaldıkları için görme sinirinde geri dönüşü imkansız bir takım kayıplar ortaya çıkmaktadır. Görme siniri harap olduktan sonra ilerleyen zamanda kaybedilen görme kaybını geri getirebilme imkanı yok. Ne yaparsak yapalım ameliyat ya da ilaç tedavisi ile görme yetisini geri getiremiyoruz. Başka bir deyişle glokom hastalarında kaybolan görme yetisini geri getirebilmemiz imkansız. Bu tıpkı saçın beyazlaşması gibi bir durum. Buna engel olmak için de mutlaka glokom hastalarının göz tansiyon kontrollerini ertelememesi gerekmektedir. Mutlak surette göz uzmanına başvurmaları lazım. Eğer ilaçla çözülebiliyorsa ilaçla ya da ilaç artımıyla eğer bunlarla olmuyorsa acil bir glokom ameliyatıyla göz basıncının normal sınırlar arasına döndürülmesi lazım. Göze, görme sinirine zarar vermesinin engellenmesi lazım” bilgisini verdi.

“Retina hastalıkları ertelenemez”

Retina ve sarı nokta hastalıklarının da ertelenmemesi gerektiğine vurgu yapan Helvacıoğlu, “Göz önünde uçuşmalar, kurum yağması olarak da niteleyebilir hastalarımız bunları, bu gibi uçuşmalar ya da şimşek çakması ya da fotoğraf flaşı patlaması gibi ışık çakması şikayetleri göz için acil olan retina yırtılması ya da göz arkasında göz içi kanaması gibi bir takım problemlerin öncül habercisi olabilir. Bu gibi şikayetlerde hastalarımız bir gözlerini kapatarak diğer gözlerinin görmesini belli periyodlarla kontrol etmeli. İki göz arasında bir asimetri varsa ve merkezi görmede bir bulanıklık varsa mutlak surette bir göz hekimine acil olarak başvurmaları gerekmektedir. Doğru çizgilerde eğrilmeler, bir gözü kapatıp diğeri ile bakarken bir kişinin yüzüne baktığınızda yüzünün ayrıntılarını seçememe gibi bir takım görmede kayıplar varsa bu da sarı nokta hastalıklarını akla getirebilir. Sarı nokta hastalıklarında özellikle su toplanması yani bizim ödem dediğimiz durumda acil göz içi enjeksiyonları gerekir. Bunlar ertelenmemelidir. Çünkü kalıcı görme hasarları ortaya çıkabilir. Başta katarakt olmak üzere göz tansiyonu, retina ve sarı nokta hastalıkların ilerleyerek kalıcı göz hasarları ve körlüğe sebep olabileceği için mutlak surette göz uzmanına başvurmaları gerekiyor” sözlerine yer verdi.