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Sağlık Korona geçiren ne zaman aşı olabilir? Korona geçirene aşı randevusu veriliyor mu?
Sağlık

Korona geçiren ne zaman aşı olabilir? Korona geçirene aşı randevusu veriliyor mu?

Korona olana aşı yapılır mı? Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumların büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Ülkemizde 14 Ocak’ta aşılama uygulaması başladı. Şimdiye kadar 12 milyon dozun üzerinde aşı yapıldı. Daha önce hastalığı geçirenler aşı randevusu almalarının mümkün olup olmadığını araştırıyor. Peki, kim aşı randevusu alabilir? Koronayı atlatan aşı olabiliyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-03-18 14:23:00 -
Korona geçiren ne zaman aşı olabilir? Korona geçirene aşı randevusu veriliyor mu?

Korona aşı randevusu al | Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 11 Mart 2020’de tespit edildi. 14 Ocak 2021’de ise aşı uygulanmaya başladı. Koronaya yakalanan ve iyileşenler kendilerine aşı yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, korona geçirene ne zaman aşı yapılır?

Korona geçiren ne zaman aşı olabilir? Korona geçirene aşı randevusu veriliyor mu?

Türkiye 14 Ocak 2021’de aşılama uygulamaları başladı. Şimdiye kadar 12 milyon dozu aşkın aşı yapıldı. Ülkemizde Çin’den getirilen CoronaVac aşıları uygulanıyor. Kısam bir süre sonra Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin geliştirdiği aşı da uygulanmaya başlayacak.

Bu süreçte koronaya yakalanıp iyileşenler kendilerine aşı yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Konu hakkında Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor: COVID-19 geçirmiş kişilerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. COVID-19 geçirmiş sağlık çalışanlarına, virüse maruz kalma oranı en yüksek grup oldukları için hastalığı geçirdikten 1 ay sonra; COVID-19 geçirmiş diğer risk gruplarına ise hastalığı geçirdikten 6 ay sonra aşı uygulanabilecektir.

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