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Yerel Başkentte uyuşturucu operasyonları: Çok sayıda kişi tutuklandı
Yerel

Başkentte uyuşturucu operasyonları: Çok sayıda kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
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Başkentte uyuşturucu operasyonları: Çok sayıda kişi tutuklandı

Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 109 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 40'ı tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve bu suçlara karışanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 25-31 Ekim arasında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 109 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda, çeşitli miktarlarda ve farklı türlerde uyuşturucu, 4 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca, 3 kurusıkı tabanca fişeği, 24 av tüfeği fişeği ve 159 bin 475 lira ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 40'ı tutuklandı.

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