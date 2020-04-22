Korona endişesine karşı 65 yaş üstüne terapi hizmeti

Kağıthane Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kaygılanan ve panik yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara uzman psikologları ile telefon aracılığıyla terapi hizmeti veriyor.

Korona virüs (Covid-19) salgının yayılmaması için sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü vatandaşlara Kağıthane Belediyesi psikolojik destek vermeye başladı. Uzman psikologlar tarafından telefon ile iletişime geçilerek birebir görüşme sağlanıyor. Görüşme esnasında psikologlar 65 yaş üstü vatandaşlara yaşanan süreci daha iyi yönetebilmeleri için destek oluyor. Verilen psikolojik destek ile yaşlıların üzerlerinde oluşabilecek kaygı ve stresin en aza indirgenmesi hedefleniyor.

“Evde can sıkıntısından ve kaygıdan dolayı arıyorlar”

Uzman Psikolog Kardelen Çakıroğlu “65 yaş üstü vatandaşlarımız bize müracatta bulunuyor. Bizde telefon ile onlara geri dönüş yapıyoruz. Evde can sıkıntısından ve kaygıdan dolayı arıyorlar. Torunları ile görüşemiyorlar bundan dolayı da arıyorlar. Bizde onlara evde neler yapacakları ile ilgili bilgi veriyoruz ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yüz yüze görüşme sağlamıyoruz süreçten dolayı sadece telefon ile görüşüyoruz. Başvuran sayısı da değişiyor bazen 20 kişi oluyor bazen 3, 4 kişi oluyor. Şuan öncelikli sorunlar erzak, barınma gibi şeyler daha sonra psikolojik desteğe başvuruyorlar. 65 yaş üstüne bulunduğumuz tavsiyeler ise beslenmenize dikkat edin, ilaçlarınızı düzenli olarak alın ve gün içerisinde sürekli televizyon izlemeyin tavsiyesinde bulunuyoruz” dedi.