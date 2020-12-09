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Sağlık Korona aşısı olanlar maske takacak mı?
Sağlık

Korona aşısı olanlar maske takacak mı?

Koronavirüs aşısı yapıldıktan sonra maske takılacak mı? | Koronavirüs salgınıyla birlikte hayatlarımıza maske, mesafe ve hijyen kuralları girdi. Salgının sona ermesi için aşının uygulanmasının son derece önemli olduğu vurgulanıyor. Pek çok kişi koronavirüs aşısı yaptırdıktan sonra maske kullanılıp kullanamayacaklarını araştırmaya başladı. Peki, korona aşısından sonra maske takılacak mı? | Herkes aşılandıktan sonra maske takılacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-09 11:43:00 -
Korona aşısı olanlar maske takacak mı?

Koronavirüs aşısı yaptırdıktan sonra maske takmaya gerek var mı? | Bazı ülkelerde koronavirüs aşısı uygulanmaya başladı. Çin aşısının Faz 3 çalışma sonucu açıklandıktan sonra sonuçlar olumlu olursa aşılar Türkiye’ye gelecek. Gelen aşılar yaklaşık 15-20 gün Sağlık Bakanlığınca test edilecek. Aşılar Sağlık Bakanlığı onayı da alırsa uygulanmaya başlayacak. Peki, aşı olanlar maske takacak mı?

Korona aşısı olanlar maske takacak mı?

Pek çok aşı uygulanmak için onay aldı. Bazı ülkeler aşılama çalışmalarına başladı. Türkiye’de ise aralık sonu, ocak ayı başı gibi aşılamaların başlaması bekleniyor. Uzmanlar aşıların koruma süresinin 6 ay mı 8 ay mı olduğunun bilinmediğini ifade ediyor. Ayrıca pek çok doktor kişilerin aşı olduktan sonra kendilerinde hastalık olmasa da başkasına bulaştırma ihtimali olabileceğini belirtiyor. Bu sebeple hekimlerimiz şimdiden vatandaşlara toplumun büyük kısmı aşılanana kadar maske takmaya devam edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Benzer bir açıklama ABD'de bulunan Stanford Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Doktor Michal Tal’den geldi. Michal Tal, "Pek çok insan aşı olduktan sonra artık maske takmak zorunda kalmayacaklarını düşünüyor. Ancak bu doğru değil. Aşılanan insanlar hala bulaşıcı olabilirler ve maske takmak onlar için kritik” dedi.

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