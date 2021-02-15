Türkiye aşı kültürü gelişmiş ülkeler arasında yer alıyor. Özellikle aileler çocukluk dönemi aşıları konusunda son derece hassas. Bu da aşı uygulamaların ülkemizde hızla yapılmasını sağlıyor. Şimdiye kadar yaklaşık 4 milyona yakın kişi aşılandı. Vatandaşlar aşı sırasının kendilerine ne zaman geleceğini merak ediyor. Ne zaman korona aşısı olurum?

Korona aşı sırası ne zaman gelecek? Kim ne zaman aşı olacak?

Koronavirüs aşı randevusu yaşı 65 yaş üstü vatandaşlar için aktif hale geldi. 65 yaş üstü MHRS üzerinden aşı randevusunu oluşturabiliyor. Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşların eşleri 60 yaş üstüyse onlara da aşı uygulanabiliyor. Belirttiğimiz gibi aşı randevuları MHRS’den alınıyor. MHRS’den aşı randevusu almak içinse TC kimlik numarası ve şifreye ihtiyacınız var. MHRS şifreniz yoksa şifre oluşturabilir ya da sisteme e devlet şifrenizle bağlanabilirsiniz.

Aşı olanların sayısı artıkça, aşıya bağlı ciddi yan etki görülmedikçe vatandaşların aşı olmaya daha sıcak baktığı ifade ediliyor. Bu sebeple milyonlarca kişi ne zaman aşı olacağını araştırıyor. Aşı olacağınız tarihi öğrenmeniz ise mümkün.

Aşı randevu sıranızın geleceği tarihi ise SMS ile öğrenmeniz mümkün. ASİ yazıp aralarında birer boşluk bırakarak TC Kimlik numaranız ve kimlik seri numaranızın son 4 hanesini 2023’e mesaj atarak ne zaman aşı olacağınızı öğrenebilirsiniz.

SMS'in yanı sıra E Nabız web sitesi üzerinden de aşı olacağınız dönemi öğrenebilirsiniz.

Aşı, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun belirlediği sıraya göre uygulanıyor. Bilim Kurulu’nun belirlediği aşı takvimi şöyle:

Birinci aşama

A Grubu: Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil)

B Grubu: Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar

C Grubu: 65 yaş ve üstü bireyler

İkinci aşama

A Grubu: Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar

B Grubu: 50-64 yaşlarındaki bireyler

Üçüncü aşama

A Grubu: Kronik hastalığı bulunanlar

B Grubu: 40-49 yaşındakiler

C Grubu: 30-39 yaş

D Grubu: 18-29 yaş

Dördüncü aşama

Aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.