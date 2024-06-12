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Dünya Korkutucu rakam! 95 milyon kişi yoksulluk çekiyor!
Dünya

Korkutucu rakam! 95 milyon kişi yoksulluk çekiyor!

Yeniakit Publisher
2024-06-12 14:33:00 -
Korkutucu rakam! 95 milyon kişi yoksulluk çekiyor!

Avrupa Birliği'nde (AB) geçen yıl yaklaşık 95 milyon kişinin yoksulluk riski altında olduğu bildirildi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2023 yılında yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında yaşayanlara ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB'de geçen yıl nüfusun yüzde 21'i yoksulluk ya da sosyal dışlanma riskiyle karşılaştı.

AB ülkelerinde 94,6 milyon kişi yoksulluk sınırında yaşamını sürdürdü.

Yoksulluk sınırında yaşayanların oranının en yüksek olduğu ülkeler yüzde 32 ile Romanya, yüzde 30 ile Bulgaristan, yüzde 27 ile İspanya ve yüzde 26 ile Yunanistan olarak belirlendi.

Yoksulluk veya sosyal dışlanma oranının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 12 ile Çekya, yüzde 14 ile Slovenya ve yüzde 16 ile Finlandiya ve Polonya oldu.​​​​​​​
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Yoksulluk oranı Almanya'da yüzde 21,3, Fransa'da yüzde 20,4 ve İtalya’da yüzde 22,8 seviyesinde tespit edildi.

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