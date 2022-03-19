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Dünya Korkutan rapor açıklandı! Rusya'dan nükleer saldırı hamlesi
Dünya

Korkutan rapor açıklandı! Rusya'dan nükleer saldırı hamlesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) istihbarat ajansının değerlendirmesine göre; Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın uzaması durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer tehditlere başvurması olası görünüyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 07:32:00 -
Korkutan rapor açıklandı! Rusya'dan nükleer saldırı hamlesi

Ukrayna'ya saldırısı sonrası Batı'nın yaptırımlarına rağmen geri adım atmayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin; ABD ve NATO'ya meydan okumaya devam ediyor.

Ukrayna'yı yalnız bırakan ABD, Putin'in nükleer silaha başvurabileceğini öne sürdü. ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) istihbarat ajansına dayandırılan haberde; Putin'in Ukrayna'nın savunma direncinin sürmesi ve bunun karşısında asker ve ekipman açısından zorluk yaşaması durumunda Batı'ya karşı nükleer tehditleri kullanabileceği analizi yer aldı.

67 sayfalık değerlendirmede görüşlerine yer verilen Savunma İstihbarat Ajansı Direktörü Scott Berrier, Ukrayna saldırısının Rusya'nın askeri gücünü azalttığını, bunun yanında ekonomik yaptırımların Rusya'yı uzun süren bir ekonomik bunalıma ve diplomatik izolasyona sürükleyebileceğine dikkat çekti. Berrier, savaşın ve sonuçlarının Rusya'yı kademeli şekilde zayıflatacağını, Rusya'nın Batı'ya mesaj vermek ve yurt içi ve yurt dışı kamuoyuna gücünü göstermek açısından nükleere başvurabileceğini belirtti.

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Yorumlar

Yasin

Irak ta nukleer var yalani ile isgal eden terorist abdd simdi rusyada nükleer var diyorsan haydi gir rusyaya gorelim erkekligini.sizin derdiniz islam ile...kafirler toplulugusunuz hepiniz yiyin birbirinizi...kendi pisliginizde bogulun.

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