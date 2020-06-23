  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Korkutan olay! Limanda yürüyüş yaparken...

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, limandaki dalgakıran taşlarının arasına düşerek yaralanan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 21:35:00 - 2020-06-23 21:36:20
Korkutan olay! Limanda yürüyüş yaparken...

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, limandaki dalgakıran taşlarının arasına düşerek yaralanan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Deniz Feneri mevkisinde yürüyüş yapan İ.K. (51) ve arkadaşı C.A. (49), dengelerini kaybederek limandaki dalgakıran taşlarının arasına düştü.

Durumu fark edenler, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, taşların arasına girerek C.A. ve İ. K'yı sıkıştıkları yerden vatandaşların da yardımıyla çıkardı.

Yaralılar, sağlık ekibi tarafından Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı