Korkutan iddia! Putin Ukrayna'da o ölümcül silahı devreye sokuyor

Ukraynalılar bir yandan ordularına destek verip bir yandan Rus güçlerine direnmeye çalışırken Batı'dan korkutan bir uyarı geldi.

Batılı liderler, ordusunu binlerce makineli tüfek ve ham bomba ile silahlandıran Putin'in, Ukrayna halkının şiddetli direnişinin ardından yeni bir karar aldığı ve yıkıcı termobarik roketleri devreye sokacağını iddia etti.

Vakum bombası olarak da biliniyor

Termobarik silahlar aynı zamanda vakum bombaları olarak da bilinirler, patlamanın bir parçası olarak atmosferi kullanan yüksek güçlü patlayıcılardır. Cesetleri buharlaştıran, iç organları ezen ve şehirleri adeta moloz haline getirebilen vakum bombaları şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü nükleer olmayan silahlar arasında.

Binaları bile parçalayabilecek güçte

Termobarik roketler içeriğinde patlayıcı bir yakıt ve kimyasal karışım içerir. İsmi açıklanmayan Batılı yetkili binaları bile parçalayabilen süpersonik patlama dalgaları gönderen silahın "ayrım gözetmeyen şiddete" neden olacağını belirtti ve ekledi:

"Rusya, Batılı güçlerin sahip olduğu orantılılık ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı değil."

Rusya, daha önce Çeçenistan ve Suriye'de kullandı

Rus Tos-1 çok namlulu roketatar sisteminin henüz kullanılmamasına rağmen Ukrayna'ya geçtiği iddia ediliyor. Moskova onları daha önce Çeçenistan ve Suriye'de kullanmıştı.