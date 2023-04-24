Korkutan haberi maalesef verdi... Beşiktaş'ı sarsan haber! Olmayacak...
Süper Lig'in 32. haftası kritik bir derbiye sahne olacak. Lider Galatasaray ile şampiyonluk yarışındaki iddiasını artırmak isteyen Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Ümraniyespor'u 2-0 yenerek morallenen siyah - beyazlılar, Vodafone Park'ta oynanacak maç öncesinde sakatlık haberiyle sarsıldı. Beşiktaş'ın yıldız ismi Rachid Ghezzal'ın derbide forma giyemeyeceği öğrenildi.
Süper Lig'in 32. haftası kritik bir derbiye sahne olacak. Lider Galatasaray ile şampiyonluk yarışındaki iddiasını artırmak isteyen Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Ümraniyespor'u 2-0 yenerek morallenen siyah - beyazlılar, Vodafone Park'ta oynanacak maç öncesinde sakatlık haberiyle sarsıldı. Beşiktaş'ın yıldız ismi Rachid Ghezzal'ın derbide forma giyemeyeceği öğrenildi.
Beşiktaş ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında kozlarını paylaşacak. 31. haftada HangiKredi Ümraniyespor deplasmanına çıkan ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan siyah - beyazlılar, derbi öncesinde moral kazanmıştı. Beşiktaş'taki pozitif hava, sakatlık haberiyle sarsıldı.
Siyah - beyazlıların yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal'ın geçtiğimiz hafta sonunda sakatlandığı açıklanmıştı.
Son tetkikleri yapılan Cezayirli yıldızın Galatasaray ile oynanacak kritik müsabakada forma giyemeyeceği öğrenildi.
Beşiktaş'ın 30 yaşındaki futbolcusunun en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi. Derbide Ghezzal'ın yerine Nathan Redmond'ın forma giymesi bekleniyor.
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