Korkutan haber! Fatih Terim hastanelik oldu...
Galatasaray'ın ve Türk futbolunun yaşayan efsanesi Fatih Terim sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlığı bulunan Terim'in ameliyat edildiği öğrenildi.
Galatasaray'ın ve Türk futbolunun yaşayan efsanesi Fatih Terim sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlığı bulunan Terim'in ameliyat edildiği öğrenildi.
Şimdilerde inzivaya çekilen Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim, hastaneye kaldırılarak ameliyat edildi. Sabah saatlerinde İstanbul Fulya'daki özel bir hastaneye kaldırılan deneyimli teknik adamın burnundan operasyon geçirdiği öğrenildi.
Hastaneden ve doktorlardan Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili henüz açıklama yapılmazken 69 yaşındaki tecrübeli hocanın geçirdiği ameliyatın çok ciddi olmadığı ve hastanede yatmayacağı bilgisine ulaşıldı. Akşam'a göre;
POLİP TEMİZLEME OPERASYONU
Öte yandan Fatih Terim'in hastaneye kaldırılma sebebi de ortaya çıktı. Terim'in burnundan 15 dakikalık polip temizleme işlemi yapıldığı ve hastanede yatmadan taburcu edildiği bildirildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO