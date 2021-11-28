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Aktüel Korkutan görüntü! Şehrin 10 günlük suyu kaldı
Aktüel

Korkutan görüntü! Şehrin 10 günlük suyu kaldı

Çorum'da şehre su sağlayan 3 barajda seviye oldukça düştü. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, barajların kente sadece 10 gün daha su sağlayabileceğini söyledi. Aşgın, aşırı su tüketimi konusunda uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 16:44:00 -
Korkutan görüntü! Şehrin 10 günlük suyu kaldı

Çorum'a su sağlayan 3 baraj Hatap, Çomar ve Yeni Hayat kurumak üzere. Barajların su seviyesindeki düşüş, tehlikeli boyuta ulaştı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Sadece barajlarımızdan su alsak aşağı yukarı 10 günlük suyumuz kaldı" dedi.

Çorum'da son dönemde yağışların yetersiz olması kenti kuraklıkla karşı karşıya getirdi. En önemli su kaynakları alarm vermeye başladı. Barajlarda toplam su miktarı 715 bin metreküpe geriledi.

Belediye Başkanı Aşgın, "Bu tablonun ne kadar sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Şehrimizde günlük su tüketimimiz ise kış aylarında 50 bin metreküp, yaz aylarında ise 75 bin metreküp civarındadır" dedi.

Şehirde yapımı devam eden Koçhisar Barajı İsale Hattı"nın bu sorunu çözeceği belirtiliyor. Hattın sene sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Fakat o güne kadar aşırı su tüketilmemesi için çağrılar yapılıyor.

Aşgın, "Yeni kaynaklarla inşallah şehrimizde susuzluk yaşanmaması için mücadele vereceğiz. Su çok kıymetli bir şey, o nedenle suyu israf etmeyelim" ifadelerini kullandı.

 

 

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