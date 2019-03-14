Korkutan deprem! Van beşik gibi sallandı

Van'ın Muradiye ilçesinde 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi.
14 Mart 2019 Perşembe 17:10
Merkez üssü Van'ın Muradiye ilçesinin Açıkyol beldesinde yerin 5 km derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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