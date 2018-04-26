Korkutan deprem! Sokağa döküldüler

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı bilgiye göre, Denizli'nin Honaz ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 10 kilometre altında meydana gelen deprem, saat 14.37'de gerçekleşti.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.