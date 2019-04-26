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Korkunç şüphe güçleniyor... Baba tutuklandı

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 4 yaşındaki Furkan Y'nin kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan çocuğun babası tutuklandı, amcası, dedesi ve babaannesi ise serbest bırakıldı.

26 Nisan 2019 Cuma 06:18
Korkunç şüphe güçleniyor... Baba tutuklandı

İlçenin Budaklı Mahallesi'nde 17 Nisan Çarşamba günü evinin önünde oyun oynadıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan küçük çocuğun kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan babası F.Y, engelli amcası Y.Y, dedesi E.Y. ve babaannesi H.S.Y'nin Karaçoban İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 4 zanlı, Hınıs Adliyesi'ne getirildi. Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığındaki sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Furkan Y'nin babası F.Y. tutuklandı, dedesi E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden babaanne H.S.Y. ve amcası Y.Y. ise Cumhuriyet Savcılığındaki sorgularının ardından serbest kaldı.

"Kasten öldürme"

Hınıs Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, 17 Nisan günü öğleden sonra kendisinden haber alınamayan Furkan Y'nin arama çalışmalarının aynı gün Karaçoban İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Erzurum'dan gelen emniyet, jandarma ve AFAD ekiplerince başlatıldığını anımsattı.

Olayın haber alınmasından itibaren başsavcılık olarak soruşturma başlatıldığını bildiren Aksoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gelişmeler doğrultusunda 'Kasten öldürme' suçu şüphesine istinaden 21 Nisan'da şüpheliler E.Y, H.S.Y, Y.Y. ve F.Y. gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin, gözaltı sürelerinin bitimine müteakip Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeleri alınmış, alınan ifadelere istinaden şüpheli F.Y. tutuklanması istemiyle, E.Y. de adli kontrol istemiyle Hınıs Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Hakimlikçe yapılan sorgu neticesinde şüpheli F.Y. tutuklanmış, şüpheli E.Y. ise adli kontrol tedbirlerine tabi tutulmak suretiyle serbest bırakılmıştır."

Diğer şüpheliler H.S.Y. ve Y.Y'nin ise savcılıkta alınan ifadelerine müteakip serbest bırakıldığını kaydeden Aksoy, "Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma titizlik ve gizlilik ile devam ettirilmekte olup gelişen durumlarla ilgili olarak tekrardan bilgilendirme yapılacaktır." görüşünü aktardı.

Ne olmuştu?

Karaçoban ilçesinde Furkan Y, 17 Nisan Çarşamba günü evinin önünde oynarken kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama başlatılmıştı.

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında küçük çocuğun babası F.Y, amcası Y.Y, dedesi E.Y. ve babaannesi H.S.Y. gözaltına alınmıştı.

4 yaşındaki Furkan'ı arama çalışmaları devam ediyorErzurum'un Karaçoban ilçesinde bir hafta önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan Y'nin bulunması için dün ara verilen çalışmalara yeniden başlandı.daha fazla video içinMezar açılmış aile gözaltına alınmıştı... Ve anne konuştuMezar açılmış aile gözaltına alınmıştı... Ve anne konuştu

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 06:03
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