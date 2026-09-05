Korkunç ölüm! Elektrik direğinde akıma kapıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Sakarya Kocaali'de elektrik direğinde çalışma yaptığı sırada akıma kapılan 55 yaşındaki M.Y. yaşamını yitirdi.
Sakarya’nın Kocaali ilçesinde elektrik direğinde yapılan çalışma ölümle sonuçlandı. Alandere Mahallesi Denizdağı mevkisinde direğe çıkan 55 yaşındaki elektrik ustası M.Y., akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde M.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi. M.Y'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Kocaali Devlet Hastanesi morguna konuldu.