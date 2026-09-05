  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hitler’in kemiklerini sızlatıyorlar! Almanya’dan alçak Siyonist’e vatandaşlık 4 füze isabet etti, mürettebat tahliye edildi : ABD Körfez’de İran tankerini vurdu! Yeni Partili vatandaş Atatürk’ün ilkelerini sıraladı: Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız! HÜDA PAR'a kadın düşmanı diyenler kadınları dayak manyağı yapıyor! Sekülerlik ruhi bir hastalıktır Uçağı Ekrem’e tahsis ettiler, arsayı devletten kaptılar.. Koç’a Eskişehir’de dev arazi tahsisi Emniyet ahlaksız çetelere göz açtırmıyor Zehir ve fuhuşa darbe: 14 gözaltı Son dakika olarak duyuruldu! Seçimler ertelendi 3 bin doları veren kaptanlık belgesini kapıyor! Petrolün kalbinde peş peşe patlama sesleri! Hark Adası’nda hareketli dakikalar Ateizm, satanizm ve deizm temalı konserler! Sanatçı değil zehirli mantar gibiler!
Yerel Korkunç ölüm! Elektrik direğinde akıma kapıldı
Yerel

Korkunç ölüm! Elektrik direğinde akıma kapıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Korkunç ölüm! Elektrik direğinde akıma kapıldı

Sakarya Kocaali'de elektrik direğinde çalışma yaptığı sırada akıma kapılan 55 yaşındaki M.Y. yaşamını yitirdi.

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde elektrik direğinde yapılan çalışma ölümle sonuçlandı.  Alandere Mahallesi Denizdağı mevkisinde direğe çıkan 55 yaşındaki elektrik ustası M.Y., akıma kapıldı.  İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

 

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde M.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi. M.Y'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Kocaali Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Önce elektrik çarptı ardından balkondan düştü! Olay yerinde hayatını kaybetti
Önce elektrik çarptı ardından balkondan düştü! Olay yerinde hayatını kaybetti

Gündem

Önce elektrik çarptı ardından balkondan düştü! Olay yerinde hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılan genç feci şekilde can verdi
Elektrik akımına kapılan genç feci şekilde can verdi

Yerel

Elektrik akımına kapılan genç feci şekilde can verdi

Buzdolabı yok, elektrik yok! 20 ton peyniri yüzyıllardır bu şekilde saklıyorlar
Buzdolabı yok, elektrik yok! 20 ton peyniri yüzyıllardır bu şekilde saklıyorlar

Yaşam

Buzdolabı yok, elektrik yok! 20 ton peyniri yüzyıllardır bu şekilde saklıyorlar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23