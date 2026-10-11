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Yerel Korkunç ölüm! Çatıda panel döşerken elektrik akımına kapıldılar
Yerel

Korkunç ölüm! Çatıda panel döşerken elektrik akımına kapıldılar

Yeniakit Publisher
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Korkunç ölüm! Çatıda panel döşerken elektrik akımına kapıldılar

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde bir evin çatısında panel döşeyen 2 kişi elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar’da çatıdaki çalışma faciayla sonuçlandı. Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre olay, beldedeki bir evin çatısında panel döşeyen M.S. ile M.K., çalışma sırasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü elektrik akımına kapıldı. Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan M.S., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

 

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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