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Yerel Korkunç olay! Savcılık çağrınca gerçek ortaya çıktı
Yerel

Korkunç olay! Savcılık çağrınca gerçek ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-03-08 12:04:00 -
Korkunç olay! Savcılık çağrınca gerçek ortaya çıktı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde çaycılık yapan ve savcılık tarafından kendisine ulaşılamayınca evine ekipler yönlendirilen şahıs, silahla başından vurulmuş halde bulundu.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde çaycılık yapan ve savcılık tarafından kendisine ulaşılamayınca evine ekipler yönlendirilen şahıs, silahla başından vurulmuş halde bulundu.

Olay, İncilli Mahallesi Karakol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede çaycılık yapan Cemal Temoçin, savcılık tarafından Adalet Sarayı’na çağrıldı. Kendisine ulaşamayan polis ekipleri, eşiyle birlikte eve gittiğinde Temoçin’i silahla başından vurulmuş halde buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Temoçin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgede yapılan ilk incelemelerin ardından Cemal Temoçin'in cenazesi, otopsisi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Polis konuya ilişkin inceleme başlatırken, Temoçin’in ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

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