0553 313 94 23

Korkunç olay! Metro merdivenlerinde bebek arabasını taşırken düşen anne öldü

ABD'nin New York şehrinde bulunan 53. Cadde'deki 7th Avenue Metro İstasyonu'na inmeye çalışan 22 yaşındaki genç kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 11:37
Korkunç olay! Metro merdivenlerinde bebek arabasını taşırken düşen anne öldü

ABD'nin New York kentinde 22 yaşındaki bir kadın, kızının bebek arabasını taşırken metro girişindeki merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti.

Malaysiya Goodson adlı kadının cesedi, 53. Cadde'deki 7th Avenue İstasyonu'nda platformda bulundu.

Goodson'ın bir yaşındaki kızı Rhylee ise bilinci açık bir halde bulundu ve olay yerinde tedavi edildi. Rhylee'nin ciddi bir yara almadığı ve aileyle olduğu belirtildi.

Olay, New York Metrosu'ndaki basamaksız erişim sorununu yeniden gündeme getirdi.

Goodson'ın erkek kardeşi, Malaysia'nın şehirde alışveriş yaptığını ve bebek arabasında bebekle birlikte çok sayıda alışveriş torbası olduğunu anlattı.

Metropolitan Ulaşım Departmanı Sözcüsü Shams Tarek "Bu, kesinlikle çok üzücü bir olay." dedi.

Yetkililer, olayın nedenini araştırırken, Tarek "sistemimizdeki erişilebilirliği geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz." dedi.

New York'taki 472 metro durağının sadece yüzde 24'ü basamaksız erişilebilir halde.

New York Times'a göre 7th Avenue İstasyonu'nda asansör bulunmuyor.

(BBC Türkçe)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 11:37
  1. ABD
  2. New York
  3. Korkunç olay
  4. Malaysiya Goodson
  5. genç anne öldü
  6. Metro merdivenlerinde bebek arabasını taşırken düşen anne öldü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 14 milyar lira verdi
    1. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    2. Avrupa borsaları
    3. FETÖ'nün "mahrem imamına" hapis cezası
    4. Siyonist yerleşimcilerden Batı..
    5. Apple'dan Türkiye açıklaması: İndirim..
    6. Liverpool - Leicester City Premier Lig..
    7. Yabancıya satış umut oldu! Konutta..
    8. ANALİZ - Generallerden sonra yeni ABD..
    9. Taksitte süre uzatılsın ekonomi..
    10. Teknosa, "İş Ortakları Toplantısı"..
    11. Döviz kurları
    12. TCMB Enflasyon Bilgilendirme Toplantısı
    13. GRAFİKLİ - Katar, Asya Kupası'nda..
    14. Kabineden ilk sinyal geldi! Sanayide..
    15. Darbeci hain yalanda sınır tanımadı:..
    16. Çavuşoğlu AB Bakanlarıyla bir araya..
    17. Adalet Bakanlığı icra müdür yardımcısı..
    18. "Oğlumun yaşadığını hissediyorum"
    19. Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da..
    20. İşte oto ihracatının yeni yıldızı
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!