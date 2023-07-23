  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kamikaze İHA ailesi Azab'ın çıkışı: Türkiye'de ilk kez vitrine çıkacak, geliyor! Duyan herkes şaşıracak

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye milyarlarca dolar yağabilir! Arap ülkesinden Türk ürünlerine vize

Milyonlarca emekliyi sevinçten zıplatacak gelişme! Zamda tarih erkene alındı

ABD DIA yetkililerinden heyecanlandıran kulis bilgisi: Putin'in flaş kararı: Rusya'nın nükleer silah hazırlığı! Süresi daralıyor

Savaş yeniden alevlenebilir! Korkutan Suudi Arabistan çıkışı

Yeni Tartışma: 50.7 Milyar $, Çantayla Mı, Bavulla Mı Gelecek?

Standart CHP belediyeciliği! Asfalt yarıldı, içine araç düştü

Çin doğalgaz bulmak için gizlice projeyi hayata geçirdiği ortaya atıldı! Beklenmedik sözler, açıklamalar! Yeniden başlatıyor

Meral Akşener'den gizli protokol tepkisi

Boşanma dilekçesi ortaya çıktı! 40 milyon tazminat 60 bin nafaka
Yerel Korkunç olay! Ev sahibi hayatının şokunu yaşadı: Kiralık evinde yorgana sarılı kadın cesedi buldu
Yerel

Korkunç olay! Ev sahibi hayatının şokunu yaşadı: Kiralık evinde yorgana sarılı kadın cesedi buldu

Yeniakit Publisher
2023-07-23 22:28:00 - 2023-07-23 22:40:11
Korkunç olay! Ev sahibi hayatının şokunu yaşadı: Kiralık evinde yorgana sarılı kadın cesedi buldu

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kiracısının çıktığı evi temizlemeye giden ev sahibi, hayatının şokunu yaşadı. Ev sahibi bazanın altında yorgana sarılı kadın cesedi ile karşılaştı.

Olay, akşam saatlerinde Yayla Mahallesi Fetih Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, kiracılarının çıkmaları nedeniyle ev sahibi daireyi görmek ve temizlemek için eve gitti. Ev sahibi içeriyi gezerken bazanın altında yorgana sarılı halde kadın cesedi buldu.

Ekipler sevk edildi

Şoke olan ev sahibi polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin iki haftadır evde olduğu anlaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset incelenmek üzere adli tıp kurumuna sevk edildi.

Öte yandan cesedi bulunan kadının, kocası ve oğlunun 10 gün önce evden ayrılan kiracısı olduğu öğrenildi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23