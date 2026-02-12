İşte Başkan Erdoğan’ın sözünü ettiği CHP’nin dev yardımı! Her aileye 8 tane çivi

6 Şubat 2023 te yaşanan asrın felaketinde 11 il büyük bir yıkım yaşamıştı. Aynı gün içinde meydana gelen çifte deprem nedeniyle büyük kayıplarda veriştik.

Basken Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dev bir atılım başlatan Türkiye şu ana kadar 455 bin konutu depremzedelere vermeyi başardı.

Muhalefet cephesinde ise her konuda olduğu gibi bu konuda da değişen bir şey yine olmadı. Her platformda yapılanlar adeta görmezden gelindi.

Bu durum muhalefetin büyük tepki görmesine de neden oluyor.

AK Parti Kongre Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda CHP’ye yüklenen Recep Tayyip Erdoğan, “Ana muhalefet partisi öncesinde boş senet imzalatıyorlar gibi zırvalarla milletimizi galeyana getirmeye çalıştı. Faizle afet konutu satıyorlar diyerek milletin gözünün içine baka baka açıkça yalan söylediler.” dedi.

Erdoğan geçmiş dönemde CHP’nin deprem zamanı insanları nasıl mağdur ettiğini şu ibre verici sözlerle açıkladı:

“Deprem bölgesine bir çivi çakmadıkları halde bir de çıkıp abuk sabuk iddialarla depremzedelerimizi hükümetimize karşı kışkırtmaya çalıştılar.

Bakın şurası çok enteresan. 1939 Erzincan depremi olduğunda dönemin iktidarı vatandaşa yardım namına sadece sekiz çivi tevzi etmiş fakat bu sekiz çivi ile ev inşa etmenin sırrını milletimize öğretmemişti.

Aradan 87 yıl geçti, Türkiye değişti, gelişti, güçlendi ama CHP'nin afetlere karşı yaklaşımında hiçbir değişim yaşanmadı. Dün sekiz çivi vermeyi başarı gören zihniyet bugün de çöp konteynerleriyle, kilit taşıyla, sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen pikapla övünüyor.”

AİLE BAŞINA 8 ÇİVİ

27 Aralık 1939 yılında Erzincan'da 7,8 büyüklüğündeki depremde toplam 32 bin 968 kişi ölmüş, 100 binden fazla insan ise yaralanmıştı. CHP'nin tek parti döneminde gerçekleşen bu depremde devletin depremzedeleri bir başına bıraktığı dönemin gazete manşetlerinde yer almıştı.

Erzincan depreminde yaklaşık 1 ay sonra 1 Şubat 1940 tarihinde yayınlanan gazetelerde CHP hükümetinin depremzedelere aile başına 8 çivi verdiği yazıldı.

Dönemin yayın organlarından biri olan Akşam Postası haberinde "Zelzele sahasında dün bahsettiğimizden başka bir köyde de aile başına sekize çivi tevzi edilmiş." sözleri yer aldı. Devletin fıkra gibi olan 8 çivilik yardımını eleştiren gazete haberinde "Fakat sekiz çivi ile bir ev inşa etmenin sırrı köylülere öğretilmemiş." ifadelerine yer verilmişti.