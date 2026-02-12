Bakan Fidan, bombayı patlattı: İran’ın nükleer ısrarı ABD’ye geri adım attırdı

Orta Doğu’da yıllardır süregelen nükleer gerilimde, Türkiye’nin arabuluculuk çabalarıyla desteklenen tarihi bir eşiğe gelindi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 12 Şubat 2026 itibarıyla yaptığı açıklamada, ABD ve İran arasında yürütülen dolaylı görüşmelerde "şaşırtıcı bir esneklik" gözlemlendiğini duyurdu. Washington yönetiminin, İran’ın nükleer programını tamamen bitirme yönündeki "maksimum baskı" stratejisinden, "belirli sınırlar dahilinde kontrol edilebilir zenginleştirme" formülüne evrildiği sinyallerini veren Fidan, "ABD, İran’ın uranyum zenginleştirmeyi tamamen sona erdirmesi yönündeki temel talebinde esneklik sinyali verdi" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"İsrail için bölgede askeri üstünlük sağlamak temel öncelik.

İran'ın füzeleri İsrail'in bu hedefini karmaşıklaştırıyor.

İran ve ABD'nin bölgedeki ülkeler ile güveni güçlendirmeye bir adım olacak bir anlaşmaya varması gerekiyor. Bu denge gerekli.

ABD, İran’ın uranyum zenginleştirmeyi tamamen sona erdirmesi yönündeki temel taleplerinden biri konusunda esneklik sinyali verdi.

İnanıyorum ki Tahran gerçekten bir anlaşmaya varmak, zengişleştirme seviyelerinde kısıtlama ve sıkı bir denetlemeyi kabul etmek istiyor."