ABD'liler şokta: Hıristiyan giren, Müslüman çıkıyor! Cezaevlerinde cemaatle namaz

ABD’deki bazı cezaevlerinde Müslüman mahkumların sayısında dikkat çeken bir artış yaşanıyor. Farklı eyaletlerdeki hapishanelerde İslam’ı seçen mahkumların sayısı hızla artıyor. Hem cezaevinde Müslüman olan mahkum sayısının artması hem de mahkumların ibadetlerini düzenli şekilde yerine getirdiği anlara ait görüntüler ABD kamuoyunda bazı tepkilere yol açsa da bir çok kesimden destek mesajları yağıyor.

Birçok cezaevinde Müslüman mahkumlar, vakit namazlarını cemaat yaparak birlikte kılıyor. Uygun alanlarda bir araya gelen mahkumlar, ezan okuyarak namazlarını eda ettikten sonra Kur’an-ı Kerim okuyarak vakitlerini geçiriyor.