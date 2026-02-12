Aynı Evde İkinci Cinayet! Parçalayıp Çöpe Atmışlar

Ümraniye’de Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova’yı öldürüp cesedini parçalara ayırarak Şişli’deki çöp konteynerlerine attıkları gerekçesiyle tutuklanan iki şüphelinin, aynı evde bir kadını daha öldürdükleri ortaya çıktı.

Olay, 6 Şubat’ta S.E. (32) isimli kadının yakınlarının kayıp başvurusu yapmasıyla yeniden gündeme geldi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede S.E.’nin 28 Aralık 2025’te Türkiye’ye giriş yaptığı ve Ümraniye’de bir adreste kaldığı belirlendi. Ailesinin 23 Ocak’tan sonra kendisinden haber alamadığı tespit edildi. Araştırmalar sonucunda S.E.’nin en son görüldüğü adresin, 24 Ocak’ta öldürülen Durdona Khakımova’nın da hayatını kaybettiği ev olduğu ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 23 Ocak’ta S.E.’nin söz konusu eve girdiğini, bir süre sonra da Khakımova cinayetinin şüphelileri D.A.U.T. ve G.A.K.’nin binaya geldiğini belirledi. Yapılan çalışmalarda S.E.’nin yaklaşık bir ay boyunca Khakımova ve iki şüpheliyle aynı evde kaldığı, ayrıca S.E. ile G.A.K.’nin sevgili oldukları tespit edildi.

Kamera kayıtlarında, 24 Ocak’ta iki şüphelinin evden defalarca siyah çöp torbalarıyla çıktıkları, daha sonra beyaz bir valizle geri dönüp tekrar aynı valizle ayrıldıkları görüldü. Şüphelilerin taksiyle Fatih’e giderek valizdeki ceset parçalarını çöp konteynerine bıraktıkları ve ardından Yenikapı Marmaray İstasyonu’ndan uzaklaştıkları belirlendi.

Cezaevinde bulunan şüphelilerin yeniden alınan ifadelerinde, 23 Ocak’ta S.E.’yi de evde kesici aletle öldürdüklerini ve cesedini parçalara ayırarak farklı bir noktaya attıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Bunun üzerine savcılık talimatıyla iki zanlı cezaevinden çıkarılarak “kasten öldürme” suçundan tekrar gözaltına alındı. Şüphelilerin adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Öte yandan, Durdona Khakımova’nın parçalanmış cesedi daha önce Şişli’de bir çöp konteynerinde bulunmuş, yapılan incelemelerin ardından kimliği tespit edilmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında iki şüpheli, Gürcistan’a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı’nda yakalanarak tutuklanmıştı. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.