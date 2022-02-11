Korkunç olay! 9 yaşındaki çocuk kardeşini öldürdü!

ABD’nin Alabama eyaletinde duyanları dehşete düşüren bir olay gerçekleşti. 9 yaşındaki bir kız çocuğu 4 yaşındaki erkek kardeşini süpürge ile dövdü. Vücudunda ciddi derecede darp olan çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Küçük çocuğun teyzesi Yolanda Coale’in de olay yerinde evde bulunduğu ve ihbarı onun yaptığı öğrenildi. Olayın gerçekleştiği sırada uyuduğunu söyleyen teyze sesler üzerine uyandı ve korkunç olayı gördü.

9 yaşındaki çocuk hakkında saldırı suçundan hukuki işlem başlatıldı. Dava metnine göreiçocuğun kardeşine "kasten işkence ettiği, istismarda bulunduğu ve onu canice dövdüğü" iddia edildi. Mahkeme kaydında, çocuğun uzun süreli darpa işaret eden yaralanmaları olduğunu gösterdi. Küçük çocuğun ölüm nedenini öğrenmek için otopsi yapılacak

Başsavcılık ise şüphelinin yaşı nedeniyle davaya ilişkin yorum yapılamayacağını belirtti.

150 Bin Dolar Kefaletle Serbest

Çarşamba günü görülen duruşmada 53 yaşındaki teyze Yolanda Coale hakkındaki suçlamaları reddetti. Coale, 150 bin dolar kefaletle hapishanede tutuluyor ve serbest bırakılması halinde çocuklarla iletişime geçmesinin engelleneceği belirtildi.