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Yerel Korkunç manzara! Nehirde erkek cesedi bulundu
Yerel

Korkunç manzara! Nehirde erkek cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2024-04-04 23:58:00 - 2024-04-04 23:58:15

Hatay’'ın Defne ilçesinde Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

Olay, Defne ilçesi Meydancık Mahallesi, Asi Nehri Güney söğüt mevkiinde meydana geldi. Suda hareketsiz duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Cansız bedeni sudan çıkarıldı

İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri, erkek şahsın cansız bedenini sudan çıkardı.

Ceset, yapılan ilk incelemenin ardından kimliğinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

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