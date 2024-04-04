Korkunç manzara! Nehirde erkek cesedi bulundu
Hatay’'ın Defne ilçesinde Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu.
Olay, Defne ilçesi Meydancık Mahallesi, Asi Nehri Güney söğüt mevkiinde meydana geldi. Suda hareketsiz duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Cansız bedeni sudan çıkarıldı
İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri, erkek şahsın cansız bedenini sudan çıkardı.
Ceset, yapılan ilk incelemenin ardından kimliğinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.
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