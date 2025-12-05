Korkunç kaza! Kamyonet ile midibüs çarpıştı! 17 kişi yaralı
Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada kamyonet ile çarpışan minibüsteki çoğu öğrenci 17 kişi yaralandı.
Kaza, Özburun beldesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldedeki ilk ve ortaöğretime giden öğrencileri taşıyan midibüs kavşakta kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs yol kenarındaki şarampole savruldu. Kazada ilk belirlemelere göre çoğunluğu öğrenci 17 kişi yaralandı. Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.