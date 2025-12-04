Tam 750 milyon Euro! Yeniden gündeme geldi: 1000 adet Mistral füzesi resmen yola çıktı

Bölgesel jeopolitik gerilimler, hava savunma ihtiyaçlarını yeniden gündeme getiriyor. Kuveyt, hava savunma envanterini güçlendirmek amacıyla Fransız yapımı Mistral hava savunma füzelerinden 1000 adet satın almak üzere harekete geçti.

Kuveyt Orta Doğu'da yaşanan saldırgan gelişmelerden sonra önemli bir adım attı. Ülke bütünlüğünü korumak isteyen Körfez devi, Fransızlarla Mistral füzesi için pazarlık masasına oturdu. İki ülke arasında yapılan toplantıda 1000 adet Mistral füzesi siparişi için yeşil ışık yakıldı. Mistral füzelerinin toplam değerinin de 750 milyon Euro olduğu belirtildi.

Kuveyt yönetiminin Mistral füzesi hamlesi, hem ülkenin hava sahasını korumaya yönelik caydırıcılığı artırma hem de bölgedeki silahlanma dengesi içerisinde pozisyonunu belirginleştirme amacını taşıyor olabilir. Ayrıca Mistral füzesi adımı, Kuveyt'in özellikle düşük irtifa, drone, helikopter ve hava tehdidi taşıyabilecek unsurlara karşı hızlı ve etkili savunma hattı oluşturma eğiliminin göstergesi olarak yorumlanabilir.

Öte yandan Fransız basınında yer alan haberde, 1000 adet Mistral füzesi satışının gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılırken, bu sayının daha da artacağı ve maliyetinin 750 milyon Euro'dan fazla olduğu iddia edildi. Mistral füzesi satışı gerçekleşirse Fransa'nın 2026 yılının sonuna kadar bu teslimatları bitireceği ise haberde yer aldı.