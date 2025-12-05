'Galatasaray ve Leroy Sane içimizden geçer!'

"BEN YAPSAM TOPA TUTARLARDI" "Fenerbahçeliler beni topa tutuyor. 'Hadi şimdi Galatasaray maçında göreceğiz' diyor. Sen Galatasaray ile 1-1 beraber kaldın. Favoriydin. 90+6' beraberlik golü sonrası Başkan Sadettin Saran'ın videosunu seyrettim. Çok abartılı. Böyle bir şey olamaz. İnanamadım. Bunu ben yapsam beni topa tutarlardı. Futbolcular sanki yenmişler gibi koridorda seviniyordu. Şoke oldum. Biz Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi yenemeyince üzülüyoruz."