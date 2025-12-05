Haber Merkezi Giriş Tarihi: 'Galatasaray ve Leroy Sane içimizden geçer!'
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Leroy Sane bazen bir parlıyor, bazen sönüyor. O yüzden onu nasıl bir gününde yakalayacağımız önemli. Çok iyi bir gününde olursa içimizden geçer ama kötü bir gününde de biz çok rahat ederiz." dedi. Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Kırmızı-Beyazlılar'ın Başkanı Yüksel Yıldırım, Ekol TV'ye açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde: