'Galatasaray ve Leroy Sane içimizden geçer!'

'Galatasaray ve Leroy Sane içimizden geçer!'

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Leroy Sane bazen bir parlıyor, bazen sönüyor. O yüzden onu nasıl bir gününde yakalayacağımız önemli. Çok iyi bir gününde olursa içimizden geçer ama kötü bir gününde de biz çok rahat ederiz." dedi. Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Kırmızı-Beyazlılar'ın Başkanı Yüksel Yıldırım, Ekol TV'ye açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

Foto - 'Galatasaray ve Leroy Sane içimizden geçer!'

"GALATASARAY'A MAÇ MI SATACAĞIM?" "Çocukken herkes büyük takımlardan birini tutardı. Bizim zamanımızda öyleydi. Ben de çocukluğumda Galatasaray'ı tutardım. Ama artık Samsunspor'un başkanıyım. Bu takımların rakibiyim. Her büyük takıma aynı mesafedeyim. Çocukluğumdan dolayı Galatasaray'a bir adım daha yakın olabilirim ama gidip Galatasaray'a maç mı satacağım? Çıkacağım, yeneceğim diyorum. Daha ne diyeyim?"

Foto - 'Galatasaray ve Leroy Sane içimizden geçer!'

"KEŞKE ICARDİ-OSİMHEN İLE ÇİFT SANTRFOR OYNASA" "Galatasaray keşke bize karşı Icardi-Osimhen ile çift santrfor oynasa. O zaman rahat ederiz. Eğer bize karşı o hatayı yaparlarsa bileti kesebiliriz."

Foto - 'Galatasaray ve Leroy Sane içimizden geçer!'

"SANE İYİ GÜNÜNDE OLURSA İÇİMİZDEN GEÇER" "Leroy Sane bazen bir parlıyor, bazen sönüyor. O yüzden onu nasıl bir gününde yakalayacağımız önemli. Çok iyi bir gününde olursa içimizden geçer ama kötü bir gününde de biz çok rahat ederiz."

Foto - 'Galatasaray ve Leroy Sane içimizden geçer!'

"BEN YAPSAM TOPA TUTARLARDI" "Fenerbahçeliler beni topa tutuyor. 'Hadi şimdi Galatasaray maçında göreceğiz' diyor. Sen Galatasaray ile 1-1 beraber kaldın. Favoriydin. 90+6' beraberlik golü sonrası Başkan Sadettin Saran'ın videosunu seyrettim. Çok abartılı. Böyle bir şey olamaz. İnanamadım. Bunu ben yapsam beni topa tutarlardı. Futbolcular sanki yenmişler gibi koridorda seviniyordu. Şoke oldum. Biz Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi yenemeyince üzülüyoruz."

