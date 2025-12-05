Yıkım Skandalı! Kopan Betonlar Yan Eve Yağdı

İzmir'in Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi'nde, 5 katlı bir binanın yıkım çalışması sırasında inanılmaz bir kaza yaşandı. Kontrolsüz bir şekilde yürütülen işlemler, adeta bir faciaya dönüştü!

Yüksekten kopan devasa beton bloklar, hemen yan parseldeki müstakil eve büyük bir şiddetle çarptı.

Çarpmanın etkisiyle evin oturma odasına ait dış cephe ve pencere yerle bir oldu. Evde büyük bir şok ve panik yaşanırken, neyse ki olayda yaralanan kimse olmadı.

Bölge halkını ayağa kaldıran olayın ardından derhal polis ve zabıta ekipleri olay yerine sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle sokak, geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Yapılan ilk incelemelere göre, yıkım işlemlerinin kanunlara aykırı olduğu iddia edilen yapı için başlatıldığı belirtildi. Olay yerinde ekiplerin incelemesi devam ediyor.