Son Haberler

Adliyede akılalmaz hırsızlık! Emanet kasalarından külçe külçe altın ve gümüş uçtu

Tom Barrack'tan yeni çıkış: 1919’dan beri engelleniyoruz!

Binlerce kişi paketlendi! 339 suç örgütüne demir yumruk

“Kalorifer peteği, maket, vileda sapı” diyen kafalar sus pus! Rekor ihracat 7,4 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan engelli vatandaşlara mesaj: Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle birlikte Engelsiz Türkiye Yüzyılı yapacağız

Bakanlık son noktayı koydu: Paşalimanı Deniz Üssü iddialarına yalanlama

Birkaç taktik versene şunlara Özgür Demirtaş! Alman şirketlerinde ekonomi endişesi

Son dakika! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Komisyonda dinleme faslı bitti, yeni aşama başlıyor

Bakan Memişoğlu: 160 ülkeden gelerek sağlık hizmeti alıyorlar Dünya Türkiye’ye geliyor

Uğur Dündar tükürdüğünü yaladı: Saydırdığı Halk TV’ye kapağı attı
Gündem CHP YDK’sının başka işi yok!
Gündem

CHP YDK’sının başka işi yok!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP YDK’sının başka işi yok!

"Kaç dolar verirsem beni ihraç etmezsin" diyen Mustafa Yavuz’a ikinci kez ihraç.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden olan, ve “Özgür Özel kaç dolar verirsem beni ihraç etmezsin?” diyerek tepkisiyle hatırlanan Mustafa Yavuz, ikinci kez CHP’den ihraç edildiğini açıkladı.

“Çift dikiş olsun istemişler”

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Yavuz, “CHP YDK’nın başka işi yokmuş gibi beni ikinci kez ihraç etmişler. Ya ilkini unuttular ya da gerçekten başka işleri yok. Özgür Özel geri döneceğim diye çok korkuyor, çift dikiş olsun istemişler” ifadelerini kullandı.

