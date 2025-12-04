CHP YDK’sının başka işi yok!

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden olan, ve “Özgür Özel kaç dolar verirsem beni ihraç etmezsin?” diyerek tepkisiyle hatırlanan Mustafa Yavuz, ikinci kez CHP’den ihraç edildiğini açıkladı.

“Çift dikiş olsun istemişler”

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Yavuz, “CHP YDK’nın başka işi yokmuş gibi beni ikinci kez ihraç etmişler. Ya ilkini unuttular ya da gerçekten başka işleri yok. Özgür Özel geri döneceğim diye çok korkuyor, çift dikiş olsun istemişler” ifadelerini kullandı.