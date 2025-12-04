Yargıda büyük kırılma dönemi başladı! Tunç’tan Bayburt’ta tarihi mesajlar

Bakan Tunç, Bayburt’taki temasları kapsamında yapımına başlanan Bayburt Adalet Sarayı temel atma törenine katıldı. Tunç, yaptığı konuşmada, "Geçen sene tam bu zamanlar valimiz, milletvekilimiz, belediye başkanımız hep beraber geldiler, ‘Bayburt’ta yeni bir adliye binası istiyoruz’ dediler. Biz de ‘Bayburt için ne yapsak azdır’ dedik. Yatırım programına aldık, projelerini ve ihale süreçlerini tamamlayarak 2025 yılını bitirmeden temelini atalım dedik. Bugün de bu güzel günde temelini atıyoruz" dedi.

Yeni adliye sarayının 600 gün içinde, kış şartlarının elverişsizliğine rağmen hedeflenen tarihten önce tamamlanarak 2027 yılının ilk aylarında hizmete alınmasının planlandığını belirten Bakan Tunç, ayrıca yargı reformu çalışmalarının da devam ettiğini vurguladı.

"Ceza adaleti sisteminin etkinliği toplumsal huzurun teminatıdır"

Bakan Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi ve çıkarılması planlanan yeni yargı paketlerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"5 temel amacımız, 264 hedefimiz var ve özellikle ceza adaleti sisteminin etkinliğinin arttırılması ile ilgili hedefi önemsiyoruz. Çünkü toplumsal barış ve huzurun teminatı ceza adaleti sisteminin daha etkin işlemesinden geçiyor. 11. Yargı Paketi, ceza adaleti sisteminin etkinliğinin arttırılmasına yönelik önemli düzenlemeler içeriyor. 38 maddeden oluşan bu teklif AK Parti grubunca meclis başkanlığına sunulmuştu. Meclis Başkanlığı, adalet komisyonuna sevk etti, dünden itibaren teklif meclis adalet komisyonumuzda 11. Yargı Paketi ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Bu paket ceza adaleti sisteminin etkinliğini arttırmaya yönelik. 12. Yargı Paketi’nin hazırlıklarını da yine milletvekillerimizle paylaştık. Onlar teklif üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Hukuk ve idari yargılama süreçlerinin hızlandırılması ile ilgili kanun teklifimizde önümüzdeki günlerde inşallah meclisimizin gündemine gelecek."

"’Bugün yargı taraflı, bağımlı hale geldi’ diyenler, bize geçmişi unutturmaya çalışıyorlar"

"Türkiye Yüzyılı’nı adaletin yüzyılı yapmanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı büyük bir gayret içerisinde sürdürüyoruz" diyen Bakan Tunç, "’Eskiden yargı tarafsızdı, bağımsızdı, bugün yargı taraflı, bağımlı hale geldi’ diyenler, bize geçmişi unutturmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yargıyı birilerinin arka bahçesi olmaktan çıkardık, vesayetçiden kurtardık, darbeciden kurtardık, milletin yargısı haline getirdik. 28 Şubat’ta cübbelerini adeta o darbecilerin, vesayetçilerin önüne seren, onlara kol kanat geren darbeci anlayıştan biz bu ülkenin yargısını kurtardık. Geçmişteki yargı sistemi ile bugünkü yargı sistemi arasındaki fark bu. Sizler bunu çok iyi biliyorsunuz değerli Bayburtlu hemşehrilerim. Darbecilerin yargılanamayacağına dair anayasada hüküm vardı, sizler kaldırdınız. Yıllar sonra 12 Eylül darbecilerinin milletin huzurunda yargılanmasını siz sağladınız. Başörtülü üniversite birincisi kızlarımızın kürsülerden yaka paça indirilmesine neden olan o darbecilerin bağımsız, tarafsız Türk yargısı huzurunda hesap vermelerini sizler sağladınız. Ülkemizin geldiği noktayla gurur duyuyoruz ama ülkemiz daha fazlasına layık bu ülke" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’yi terörün her türlüsünden kurtaracağız"

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Bakan Tunç, Terörsüz Türkiye hedeflerine gölge düşürenlere, süreci sabote edenlere fırsat vermeyeceklerini bildirdi. Bakan Tunç, "Terörsüz Türkiye sürecini bir yıldan bu yana konuşuyoruz. Büyük mesafe aldık. Terör örgütünün kendini feshetme kararı ile beraber silahların bırakılması süreci şu anda izleniyor. Bu süreci sabote etmek isteyenler içeride dışarıda var. Türkiye’yi huzursuz etmek isteyenler, Türkiye’nin gelişmesini ve kalkınmasını önlemek isteyenler o şer şebekelerine karşı uyanık olacağız. Süreci baltalamak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Türkiye’yi, terörün her türlüsünden kurtaracağız inşallah. Hem içeride hem dışarıda kurtaracağız. Bu mücadele sonuna kadar devam edecek ve çocuklarımıza, gençlerimize daha huzurlu bir geleceği armağan edeceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Bayram Danacı tarafından dua edildi. Daha sonra Bakan Tunç, il protokolü ile birlikte butona basarak, yeni adliye binasının temelini attı.

BAKAN TUNÇ, GÜMÜŞHANE’DE ZİYARETLERDE BULUNDU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bayburt’taki adalet sarayı temel atma töreninin ardından Gümüşhane’ye gelerek çeşitli ziyaretlerde bulundu. Gümüşhane Valiliği’ni ve adliyesini ziyaret etmesinin ardından Gümüşhane Belediyesi ve Barosunda da çeşitli temaslarda bulunan Bakan Tunç, ardından AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Tunç, “Gümüşhane’mizde adalet hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili gerekli tedbirleri, çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Adliye teşkilatımızın 82 konut ihtiyacını teşkilatımıza kazandırdık. İlçelerimizin adalet binasıyla ilgili taleplerini yatırım programına teklif edeceğiz. Gümüşhane için ne gerekiyorsa yapacağız. Gümüşhane, Cumhurbaşkanımızın destekçisi ve daima yanında oldu” ifadelerini kullandı.

‘TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ GÜÇLENDİRDİK’

Bakan Tunç, anayasada önemli reformlar yapıldığına dikkat çekerek, “81 vilayetimizi hiçbir ayrım yapmadan yatırımlarla donattık. Gümüşhane’ye de Şırnak’a da üniversite yaptık. Havaalanı Bayburt’ta yapılıyor. Bölgenin havalimanı olacak. Erzurumlular da Trabzonlular da kullanacak. Ülkemizin her bir köşesini yatırım hamleleriyle donattık. Hızlı trenler, barajlar, köprüler, havalimanları, deniz limanları. Temel hak ve özgürlükleri güçlendirdik. Başörtüsü diye bir problem kalmadı. Bugün ellerine fırsat geçse, aynı problemi tekrar dayatırlar. Kadın hakları, çocuk haklarını güçlendirdik. Anayasamızda sizlerin oyları ile önemli reformlar yaptık. Darbeci anlayışa geçit vermemek için büyük reformlar yaptık. Bugün geldiğimiz noktada teröre mazeret teşkil eden tüm unsurları ortadan kaldırdık. Güvenlik güçlerimizin çetin mücadelesi ve diğer alanlardaki çalışmalar bizi ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine getirdi” diye konuştu.

Bakan Tunç, yarın gerçekleştireceği bir dizi program için karayolu ile Trabzon’a hareket etti. (DHA)