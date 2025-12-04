Adliyedeki büyük soygunun görüntüleri ortaya çıktı! Kasadan külçe külçe altın böyle götürüldü

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Büyükçekmece Adliyesi’nde emanet bürosunda yaşanan skandal hırsızlığın kamera kayıtları gün yüzüne çıktı. İddiaya göre adliyede görevli memur Erdal Timurtaş’ın 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşü kasalardan adım adım çaldığı anlar görüntülere yansıdı. Skandal görüntüler adliye koridorlarında nasıl rahat hareket ettiğini de gözler önüne serdi.

Olay Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürosunda görevli hizmetli memur Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gelmediği tespit edildi. Bunun üzerine savcılık, şüphe üzerine anahtarları emanet memuru Kemal D.'de bulunan kasaları açtırdı. Açılan kasaların tamamen boş olduğu belirlendi. İlk tespitlere göre yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı ortaya çıktı. Savcılık durumun tespit edilmesinin ardından emniyet ekipleriyle irtibata geçerek Erdal Timurtaş ve Kemal D. hakkında gözaltı talimatı verdi. Yapılan araştırmada, Timurtaş, eşi ve çocuklarıyla 19 Kasım 2025'te saat 08.22'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtuğu belirlendi. Şüpheli Kemal D. ise gözaltına alındı.

 

ALTINLARIN ÇALINDIĞI ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Adliyedeki görevli memur Erdal Timurtaş tarafından emanet bürosundan çalınan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı hırsızlık anlarının görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, şüpheli Erdal Timurtaş’ın market arabasıyla emanet bürosuna girdiği, içerideki değerli eşyaları araca doldurduğu ve ardından çıkış kapısından çıktığı görüldü. (DHA)

1
Yorumlar

devir nereye geldi kimin sayesinde

akp ve mhp chp demliler daha doğrusu bütün partiler adam ucmus gitmis ingiltereye ::))

SISTEM BOZUK, GUVENILMEZ, EMANNET KORUMAS VE DENETIM CIDDIYETSIZ

Boyle gelmis BOYLE GITMESIN
